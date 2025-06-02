Denuncien un robatori amb força en un habitatge a Lleida: roba diners, una bicicleta i un patinet elèctric
Un home ha denunciat davant dels Mossos d’Esquadra un robatori amb força al seu pis, situat al barri de la Mariola de Lleida. Els fets van tenir lloc el passat dijous, cap a les 16:58 hores, quan un individu amb dessuadora grisa i la cara tapada hauria entrat al domicili forçant la porta principal.
Segons consta a la denúncia presentada davant la policia i a la que ha tingut accés SEGRE, l’inquilí va ser qui va detectar el robatori en tornar a casa després de la seva jornada laboral. Va trobar a faltar una bicicleta valorada en uns 400 euros, un patinet elèctric valorat en 200 euros, 300 euros en efectiu i 200 euros en monedes, i una motxilla amb les claus de casa seva i de l'empresa on treballa.
Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per identificar l'autor dels fets. Segons les primeres proves, s'han revisat les càmeres de seguretat de l'interior de l'edifici, on es veu un jove vestit amb una dessuadora grisa amb la caputxa posada.
Les càmeres de seguretat, clau per a la investigació
Les gravacions obtingudes de les càmeres de seguretat de l'habitatge mostren un individu de complexió mitjana, que porta una dessuadora grisa amb caputxa i xancletes de piscina.