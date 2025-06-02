Govern y Comuns acorden 37 milions per reforçar el català, l'anglès i les matemàtiques a les escoles
L'acord també inclou recuperar el menjador als instituts d'alta complexitat i dos hores de reforç escolar
El Govern ha pactat amb els Comuns la recuperació del menjador escolar a tots els instituts d'alta i màxima complexitat amb l'objectiu de lluitar contra la desigualtat i la pobresa infantil. Segons ha pogut saber l'ACN, l'acord contempla destinar cinc milions d'euros aquest curs 2025/26 i desplegar progressivament la mesura per tal d'arribar a tots els centres el 2026 amb 15 milions. Forma part del pacte entre l'executiu i els Comuns per a l'aprovació del tercer suplement de crèdit, que es votarà dimecres al Parlament. També inclou destinar 37 milions d'euros per desplegar programes i actuacions de millora en llengua catalana i anglesa i en matemàtiques amb el compromís d'arribar a dos hores de reforç setmanal.
Es vol enfortir el coneixement de l'alumnat en aquestes matèries en col·laboració amb el món local i agents educatius. Fonts dels Comuns subratllen que l'informe PISA i el TIMMS reflecteixen una davallada significativa del rendiment dels estudiants catalans en llengua i matemàtiques i se situen per sota de la mitjana espanyola, europea i de l'OCDE.
120 milions per al metro
Govern i Comuns també han acordat, en el marc de les negociacions del tercer suplement de crèdit, una inversió de 120 milions d'euros per al metro de Barcelona, segons ha avançat '20 minutos' i ha pogut confirmar l'ACN. Concretament, l'acord contempla la prolongació de l'L3 entre les parades de Zona Universitària i Esplugues Centre, amb una inversió de 4,5 milions. Així mateix, s'inclouen 72 milions per a la construcció del tram de l'L9/L10 de Zona Universitària a l'estació de la Sagrera. I més enllà de l'ampliació de línies de metro, també es preveuen 40 milions per millorar diverses estacions com El Clot, La Pau, Verdaguer, Plaça de Sants, Espanya, Catalunya, Passeig de Gràcia i Sants-estació.
Infraestructures, residències, habitatge i sanitat
Aquest és el tercer suplement de crèdit aprovat pel Govern i pretén augmentar el pressupost prorrogat de la Generalitat en 467,9 milions d’euros. El PSC ja té lligat el suport d'ERC, però necessita també l'aval dels Comuns per tirar-lo endavant. Se suma als altres dos suplements que l'executiu ha aconseguit aprovar fins ara, de 2.168 milions i 1.301 milions respectivament. En conjunt, els tres decrets llei permetran incrementar el pressupost prorrogat de l'any 2023 en 3.936,7 milions.
De moment, les dues parts han acordat iniciar l'estudi de diverses línies ferroviàries i el compromís del Departament de Drets Socials de construir 3.500 places de residència. Concretament, es faran nous estudis sobre línies com l’orbital ferroviària, que ha d’unir Mataró i Vilanova i la Geltrú passant per Granollers i Martorell; l’eix transversal, per unir Lleida i Girona; el tren-tram del Bages entre Manresa i Santpedor, que es podria allargar fins a Súria i Sallent aprofitant l'actual ramal de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), i també encarregar un estudi sobre la connexió entre la Seu d'Urgell i Sant Julià de Lòria (Andorra).
Quant a residències, han arribat a un acord per construir 3.500 noves places per a atenció a persones grans o amb discapacitat. S’hi destinaran 2.000 milions, que seran finançats a compte del pressupost prorrogat de la Generalitat i amb fons de l’Institut Català de Finances (ICF). Entre altres projectes, l’acord inclou construir la primera residència pública a Sabadell, que hauria d’entrar en funcionament el 2026. Tots aquests acords se sumen als que ja es van fer públics en matèria d’habitatge, com la unificació de criteris de les diferents meses d'emergència de Catalunya abans del setembre i la posada en marxa d’un "pla de xoc per acabar amb la llista actual de 2.500 famílies", a través de la compra per tanteig i retracte i la construcció d’allotjament tipus A. En matèria educativa també van pactar reforçar amb 209 dotacions docents i 352 dotacions de personal la cobertura de necessitats d’escola inclusiva. En total, es destinaran 22,7 milions el pròxim curs, dels quals 6,9 milions durant el 2025.
En salut, l'acord preveu inversions per a equipaments d'atenció primària i hospitalaris: licitar el projecte del nou CAP a Sant Crist de Badalona; licitar el projecte del nou CAP a Cal Gana al Prat de Llobregat; 2 milions per finalitzar les obres d'ampliació de l'hospital de Mataró i iniciar la redacció del projecte de l'hospital d'atenció intermèdia; iniciar la redacció del projecte de l'hospital de Calella; la redacció del projecte executiu del nou Hospital de Vilanova i la Geltrú; i la renovació d'instal·lacions de l'àrea d’obstetrícia de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
Segons els Comuns, el pacte del tercer suplement de crèdit també incorpora 10 milions addicionals per a la cultura, entre els quals 500.000 euros per a millorar l'accessibilitat del Monestir de Santes Creus. Així com 8 milions per a l'Agència Catalana de Cooperació, un milió per al Centre d'Estudis Jurídics i Formació per garantir la formació en violències masclistes dels actors del sistema judicial; i 8,6 milions per millorar el finançament del torn d'ofici. Precisament, avui dilluns el Govern escenifica al Palau de la Generalitat el suport dels principals sindicats i patronals a la injecció d'uns 4.000 milions d'euros als pressupostos prorrogats que sumen els tres decrets del Govern. Serà a les 12 hores en una signatura presidida pel president de la Generalitat, Salvador Illa. També hi assisteixen la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, i del conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper.