TRIBUNALS
L’Equador demana l’extradició d’una dona detinguda a Lleida i que es troba en llibertat
El Govern equatorià l’acusa d’integrar una trama corrupta a la judicatura. Mercedes Villarreal va ser arrestada al juliol
L’Audiència Nacional celebra avui una vista prèvia a la decisió d’extradir a l’Equador, o no, l’exdirectora provincial de la Judicatura de Guayas, acusada de corrupció judicial en l’anomenat cas Purga per utilitzar, presumptament, el seu càrrec per arxivar procediments i canviar jutges per altres de favorables en la trama que suposadament integrava.
La reclamada, Mercedes Leonor Villarreal Vera, es troba en llibertat amb mesures cautelars des de la seua detenció el juliol del 2024 a Lleida, on va arribar després d’abandonar l’Equador amb destinació a Holanda. En l’informe a la secció tercera del Penal, que és la que ha d’enjudiciar el cas, la Fiscalia considera que es presenten els requisits legals per accedir a l’entrega de la reclamada, que, per la seua part, s’oposa a ser extradida.
Les autoritats equatorianes afirmen que integrava un grup de delinqüència organitzada investigat en el cas Purga i que, aprofitant el seu càrrec, va substituir els membres de la Sala del Tribunal Provincial per altres d’afins al seu grup per obtenir sentències favorables als líders de l’organització criminal.
Segons la sol·licitud de l’extradició, el grup criminal va obtenir mitjançant el tràfic d’influències i les mossegades un benefici al voltant de 4 milions de dòlars.
El grup es va crear després de l’elecció com a diputat del Partit Social Cristà de Pablo Muentes, condemnat juntament amb diversos jutges (entre els quals l’expresidenta del Tribunal Provincial de Justícia de Guayas Fabiola Gallardo) a 13 anys de presó pel cas Purga, una trama de corrupció judicial dins de la judicatura.
El cas Purga va sortir a la llum arran de les investigacions de l’anomenat cas Metástasis, una altra gran trama de corrupció judicial, policial i carcerària creada pel narcotraficant Leandro El Patrón Norero, assassinat a presó a finals del 2022.
Villarreal està acusada de facilitar la separació d’un jutge no afí a Norero i l’eliminació de sumaris administratius contra Gallardo.