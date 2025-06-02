Suspenen per quart cop el desnonament d'una dona i dos menors d'un pis del barri de la Mariola de Lleida
La PAH i una plataforma de docents es concentren davant l'habitatge per exigir solucions per a la família
La comitiva judicial ha acordat aquest dilluns suspendre per quarta vegada el desnonament de la Bahija i els seus dos fills menors d'edat d'un habitatge de lloguer situat al Grup Mariola d'aquest barri de la ciutat de Lleida. Membres de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) i de la nova plataforma de docents contra els desnonaments s'han concentrat des de primera hora del matí davant l'edifici per aconseguir frenar el llançament i per exigir solucions per a aquesta família "tremendament vulnerable". Segons la PAH, el fons propietari de l'immoble no ha volgut negociar cap alternativa ni lloguer, malgrat el baix valor de l'habitatge. A més, el col·lectiu critica la "manca de resposta" per part de la Paeria de Lleida.
El desnonament ha estat promogut per part d'un fons de titulització del deute després que la dona deixés de pagar les quotes de lloguer i passés a ser considerada ocupa il·legal d'un pis situat al número 28 del Grup Mariola. Diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i la comitiva judicial s'han personat al lloc, però finalment s'ha acordat la suspensió temporal del llançament d'aquesta família.
La Sara, portaveu de la PAH de Lleida, ha atribuït la decisió a l'organització popular i a la denúncia pública que han fet d'aquest cas, però ha advertit que "l'aturada no és definitiva perquè els Mossos ja han dit que la pròxima vegada vindran amb furgonetes disposats a fer-la fora de casa seva". De moment, l'afectada haurà de comparèixer al jutjat perquè li comuniquin la nova data.
La representant de la PAH ha denunciat que, malgrat que s'ha lluitat perquè li donin una solució, no han rebut resposta des de l'Ajuntament. A més, ha assenyalat "la increïble marginalitat en què es troben els col·lectius migrants sobretot quan no tenen papers perquè, precisament, no se'ls ofereix res per aquest motiu i estan més vulnerabilitzats que ningú". Segons la PAH, Lleida va ser el 2024 una de les ciutats catalanes amb més desnonaments, amb gairebé un al dia.
Implicació dels docents
A la concentració també hi han assistit representants de la nova plataforma de docents contra els desnonaments, que denuncien que s'hagi volgut fer fora els dos fills de la Bahija –estudiants d'ESO als instituts Gili i Gaya i Joan Oró de Lleida– a tres setmanes que s'acabi el curs escolar. Això, denuncien, vulnera el dret a l'habitatge i el dret a l'educació.
La Mar, membre de la nova plataforma de docents de Lleida, ha assenyalat que el Departament "s'ompli la boca de mesures de suport emocional perquè la canalla estigui bé, però en realitat tinguem un Govern que desnona gent cada dia sense importar-li si hi ha menors i tot el que això comporta en el seu rendiment educatiu i com a persones".
Segons la representant d'aquest col·lectiu, els docents han decidit "plantar-se" i anar acompanyats dels col·lectius en defensa de l'habitatge. "Quan un menor no sap on dormirà la nit següent i tu li estàs exigint que s'estigui sis hores assegut en una cadira, que es porti bé, faci l'examen que li toca i aprovi, són situacions contradictòries que atempten contra la tranquil·litat de qualsevol", ha conclòs.