SANITAT
Les dones són el 75% del personal de l’hospital Arnau de Lleida i només ocupen el 48% de càrrecs
L’ICS organitza cursos de lideratge en femení perquè hi hagi més directives
Un 77,51% dels professionals que treballen als centres sanitaris de l’Institut Català de la Salut (ICS) a Lleida són dones, però en els càrrecs directius el percentatge baixa al 60,19% i a l’hospital Arnau cau al 48,23%, quan són el 75,7% de la seua plantilla. Per promoure que hi hagi més directives, l’ICS organitza cursos de lideratge en femení.
La gran majoria dels professionals que treballen en el sector sanitari a Lleida són dones. Segons dades de les memòries de l’Institut Català de la Salut (ICS) de les regions sanitàries del pla i el Pirineu, amb dades del 2023, són 3.341 del total de 4.310 professionals, un 77,51%. En concret, un 77,13% a Ponent (3.154 de 4.089) i el 84,61% a la muntanya (187 de 221). No obstant, aquesta preeminència femenina no té una correlació directa en els càrrecs directius, ja que les dones són el 60,19%. Per nivells assistencials, en l’Atenció Primària la situació és millor, amb un 73,49% (61 de 83), però a l’hospital Arnau de Vilanova ni tan sols arriben a la meitat, amb un 48,2% (41 de 85), quan copen el 75,7% de la seua plantilla.
La directora de l’Arnau, Núria Nadal, reconeix que en l’actualitat “les dones amb càrrecs són més joves i els caps amb més edat són homes”, però remarca que “l’ICS organitza des de fa anys cursos de lideratge en femení i les coses estan canviant”. Assenyala que els càrrecs directius “requereixen molt temps i sacrificis, estar localitzable 24 hores els 365 dies”, i apunta que “les dones tradicionalment s’han encarregat de les cures de la casa, els fills, els pares... però les coses comencen a canviar”. Veu “factible” per a les dones assumir llocs de gestió perquè “treballen més en equip, saben delegar i així les càrregues queden compartides”, però incideix que cal “vetllar per la conciliació, en horari i en responsabilitat”. “Totes les persones han de tenir les mateixes oportunitats i per a això s’ha d’adaptar l’entorn laboral i familiar”, recalca. Destaca que “el lideratge en femení és més de consens i cohesió, i això fa les coses més fàcils. I amb els cursos, van prenent més protagonisme, ja hi ha més caps de secció i amb el temps hi haurà més caps de servei”.
Precisament, el servei de Nefrologia de l’Arnau té actualment una cap, Marisa Martín. En el marc dels cursos de lideratge en femení, és també mentora de les noves incorporacions.
“És un any de formació i les ajudo en el seu desenvolupament personal”, apunta, i detalla que en cinc edicions s’han format 130 dones, 17 de Lleida, i el 50% han aconseguit càrrecs directius.
Explica que en el seu servei intenta “fomentar la col·laboració i que cada un tingui una àrea en què és expert, i potenciar la motivació, ja que quan els professionals se senten escoltats i avalats, és més fàcil fidelitzar-los”.
“Amb això tenim un problema a Lleida, davant de Barcelona, i si no cuidem la gent i som una mica flexibles difícilment la fidelitzarem”.
Martín considera que aquesta forma de liderar l’haurien d’incorporar també els homes. “El curs és per a dones perquè es va detectar la seua carència en els càrrecs, però quan la necessitat estigui coberta hauria de ser també per a homes, perquè no vegin aquesta nova forma de lideratge com una imposició”, conclou.