Pla pilot a la ciutat de Lleida per instal·lar mil comptadors ‘intel·ligents’ de gas
De Naturgy, aquest mes, i a tota la província en substituirà 94.000 els propers anys
L’empresa Naturgy porta a terme un projecte pilot a Lleida per substituir un miler de comptadors analògics per altres d’intel·ligents fins a finals de mes. Una actuació que fa a través de la seua distribuïdora de gas, Nedgia, per aconseguir una millor eficiència energètica, seguretat i qualitat en el servei. Així ho van informar fonts de la mateixa companyia, que van detallar que, una vegada acabi aquesta prova pilot, la previsió és afrontar la renovació de 46.000 comptadors analògics a Lleida ciutat, mentre que en el conjunt de la província preveu arribar fins als 94.000.
Tanmateix, encara no té un termini estimat per dur a terme aquesta última operació, ja que “dependrà de l’ordre ministerial, que està en fase de consulta pública” i encara no s’han publicat les bases que marcaran els tempos.
El principal motiu d’aquesta prova pilot és, segons va informar Naturgy, que la majoria dels comptadors analògics de gas estan arribant al final de la seua vida útil i s’ha dissenyat un pla de renovació de forma ordenada “sense que afecti el subministrament dels clients”. Així mateix, el fet que molts d’aquests es trobin instal·lats dins dels habitatges “dificulta el mesurament real i provoca altres problemes vinculats a la seguretat i privacitat” dels usuaris i del servei. En el conjunt de l’Estat, Naturgy preveu renovar els propers anys un total de 5,5 milions de comptadors i la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) estima que això suposarà un estalvi per a la societat de 110 milions d’euros en eficiència energètica i reducció de l’impacte ambiental.
Entre els avantatges que ofereixen els comptadors intel·ligents, el principal és que eliminen les estimacions de lectura actuals, “la qual cosa suposarà una millora del servei en els casos en què els comptadors es trobin a l’interior d’habitatges o zones de difícil accés”.
Això també permetrà agilitzar els tràmits vinculats a les altes i baixes del servei, així com els canvis de comercialitzadora per part dels clients, i també millorarà la seguretat de les instal·lacions.
D’altra banda, segons Naturgy, els nous aparells també reduiran “les incerteses de les comercialitzadores i les seues desviacions en les compres, la qual cosa es traduirà en costos més baixos per als consumidors”.