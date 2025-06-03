SUCCESSOS
Un veí de Cervera de 62 anys, la víctima de l'accident laboral en una línia de tensió d'ahir a Lleida
La víctima, de 62 anys, treballava en una torre de mitjana tensió quan va rebre la descàrrega. L’accident laboral va ocórrer quan feia tasques de manteniment
Un veí de Cervera de 62 anys va morir aquest dilluns a la tarda a l’electrocutar-se quan feia tasques de manteniment en una línia de mitjana tensió a la partida de Rufea de Lleida. L’accident laboral mortal va ocórrer a les 16.14 hores. Com a conseqüència de la descàrrega, es van quedar sense subministrament 2.700 llars de la capital del Segrià i Alcarràs, segons va informar Endesa.
El sinistre es va produir en una torre de mitjana tensió (25.000 volts) situada a l’altura del número 137 de la partida de Rufea, al camí municipal de Butsènit, segons van confirmar els Mossos d’Esquadra. Al lloc van acudir ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), dos dotacions dels Bombers de la Generalitat i patrulles dels Mossos d’Esquadra, que s’han fet càrrec de la investigació. Els serveis sanitaris li van fer sense èxit maniobres cardiopulmonars per intentar reanimar-lo.
Endesa va explicar que l’operari pertanyia a una empresa subcontractada encarregada de fer tasques de manteniment de la línia. Com a conseqüència del sinistre, 2.700 abonats es van quedar sense subministrament, que van anar recuperant poc després.
A les 18.45 hores quedaven uns cinquanta afectats. Els Mossos informaran del succés el jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Lleida, així com el departament d’Empresa i Treball, seguint el protocol habitual en aquest tipus de casos.
En els últims mesos s’han registrat tres sinistres laborals amb morts per electrocutació a la demarcació. Un veí de Lleida de 41 anys va morir el 27 de gener al patir una descàrrega elèctrica quan feia tasques de manteniment en una instal·lació automatitzada de reg a Alpicat.
Dos mesos abans, el 27 de novembre, un veí de la Granadella també de 41 anys va perdre la vida a l’electrocutar-se en una finca agrícola de Bovera quan una màquina va tocar uns cables.