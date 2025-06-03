La Universitat de Lleida, entre el lloc 801 i 1.000 en un rànquing mundial i la 27 en un d’estatal
L’àrea d’educació de la UdL se situa entre les 300 millors
La Universitat de Lleida (UdL) se situa entre els llocs 801 i 1.000 en l’última edició del World University Rankings que elabora la consultora Center for World University Rankings després d’analitzar 21.462 universitats de tot el món. La UdL es manté en aquesta forquilla des del 2022, però ha caigut 33 llocs respecte al rànquing de l’any passat. L’àrea més ben classificada és la d’educació, ja que es troba a la forquilla d’entre les 251 i 300 de millors. En la d’arts i humanitats està entre les 401 i 500; en ciències de la vida, psicologia i ciències socials, entre les 501 i 600; i entre 601 i 800, en medicina i salut i en enginyeria.
Les universitats Autònoma de Barcelona (UAB) i de Barcelona (UB) són les úniques de l’Estat espanyol que figuren en el rànquing general entre les 200 millors. La primera és la 126 i ha pujat 70 llocs en un any, i la segona n’ha guanyat 6, fins al 136. Aquest rànquing té en compte l’ensenyament basat en l’èxit acadèmic dels graduats, l’ocupabilitat, la qualitat del professorat i de la investigació, els articles publicats en revistes de primer nivell i els treballs amb moltes citacions.
La Fundació Coneixement i Desenvolupament també va publicar ahir el seu rànquing CYD, que analitza el rendiment de 82 universitats espanyoles i que encapçala també la UAB. La UdL ocupa el lloc 27 amb una puntuació de 34.5-38-1 i amb 14 indicadors d’alt rendiment, 19 d’intermedi i 5 de baix. La Rovira i Virgili de Tarragona és la setena i la de Girona, la quinzena. La UdL té millors indicadors en investigació (7 d’alt) i en transferència de coneixement (4).