L'actual gestora de l'Aula de Teatre de Lleida renuncia a licitar al nou concurs municipal
Els treballadors de l'actual gestora no es presentaran al nou concurs municipal, denunciant que la licitació precaritzarà les condicions laborals i reduirà la qualitat del servei
L'Associació Cultural Aula de Teatre de Lleida, actual entitat gestora de l'Escola Municipal d'Arts Escèniques, ha anunciat que no es presentarà al nou concurs de licitació convocat per l'Ajuntament de Lleida. Segons ha explicat l'equip de professionals del centre en un comuncat, la nova concessió proposada pel consistori comporta "una precarització de les condicions laborals i una inevitable davallada en la qualitat del servei educatiu".
"Tot i que l'Ajuntament ha venut aquesta licitació com una millora substancial", l'equip de l'Aula de Teatre ha fet públic un comunicat on explica els plecs de prescripcions tècniques i clàusules administratives. La decisió de no participar en el concurs, diuen, "s'ha pres després d'intentar, sense èxit, que les seves aportacions fossin incorporades al nou model de gestió".
Una millora econòmica enganyosa
Un dels principals motius de discrepància és la millora econòmica. Mentre el consistori afirma que l'aportació municipal augmenta un 34%, des de l'Aula assenyalen que l'increment real respecte a l'anterior licitació és només del 16%, i que aquesta quantitat es destina íntegrament a cobrir les noves despeses del programa d'arts visuals i plàstiques. "Això suposa, de fet, un increment real del 0%", afirmen, mantenint així el dèficit provocat per la dotació insuficient de la licitació anterior.
Model educatiu
Segons explica l'equip docent actual, el pressupost previst per al professorat implica una reducció de la plantilla, fet que comprometria el model educatiu.
"Gestió imposada d'activitats alienes"
Un altre punt controvertit és l'obligatorietat d'assumir la gestió dels tallers d'arts plàstiques que actualment es realitzen a l'Escola d'Art Leandre Cristòfol. Els professionals de l'Aula consideren que "no té cap sentit pedagògic ni organitzatiu" que aquestes activitats hagin de ser coordinades des de l'Escola Municipal d'Arts Escèniques, afegint que aquesta mesura no beneficia a cap de les dues parts.
Limitacions d'espais
La licitació anuncia la incorporació de noves disciplines com circ, màgia i interpretació davant la càmera, però segons els treballadors de l'actual gestora aquestes no es reflecteixen ni en la programació obligatòria, ni en la dotació econòmica, ni en l'estudi de costos. A més, denuncien que l'ús d'espais com La Llotja genera unes despeses que l'escola no pot assumir amb l'assignació prevista, mentre que es limita a només 30 dies per curs l'ús de la sala 1 del Teatre Municipal de l'Escorxador.
Davant aquesta situació, l'Aula de Teatre ha informat les famílies que, a causa de la finalització de l'actual contracte el 31 d'agost de 2025, no podran gestionar el procés de matriculació pel curs 2025/26.