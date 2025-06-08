Una vintena d’alumnes pinten les escales de la plaça de l’Ereta dins del projecte “Pintem el Centre Històric”
Una vintena d’alumnes de secundària dels instituts Guindàvols i Maria Rúbies, juntament amb usuaris i usuàries de la Fundació Jericó, han repintat les escales de la plaça de l’Ereta en el marc del projecte “Pintem el Centre Històric”, que forma part del programa d’aprenentatge-servei (ApS) “M’apunto!”, impulsat per la Paeria.
El projecte, que ha finalitzat avui, ha comptat amb la participació del regidor Roberto Pino, que ha destacat la importància de fomentar el voluntariat juvenil i el treball comunitari a través d’iniciatives com aquesta, organitzades conjuntament amb les entitats dels barris.
“Pintem el Centre Històric” s’ha desenvolupat per primer cop aquest any, a proposta del Consell de Barri 01, i s’ha centrat en la millora d’un espai emblemàtic del centre històric, alhora que ha volgut conscienciar els joves sobre la importància de tenir cura de l’entorn i reconèixer la diversitat cultural del barri.