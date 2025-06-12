Acusat d’agredir sexualment la seua parella a Lleida
La Fiscalia sol·licita una pena de 12 anys de presó per a un acusat d’agredir sexualment la seua parella a Lleida. El cas serà jutjat el 19 de juny a l’Audiència.
Segons el Ministeri Públic, els fets van tenir lloc el febrer del 2023, quan el processat “en un altre domicili que no era el seu sinó d’un familiar” va aprofitar que la seua parella estava somnolenta i sense el seu consentiment la va forçar a tenir relacions sexuals.
La Fiscalia considera que és un delicte d’agressió sexual i, a més de la pena de presó, sol·licita que se li prohibeixi comunicar-se o apropar-se a menys de 500 metres de la víctima durant un període d’un any superior a la condemna imposada, que se li imposin 10 anys de llibertat vigilada i el pagament d’una indemnització de 15.000 euros a la víctima pels danys causats.