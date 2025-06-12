Josep Ramon, Hugo i Cesc: «No és just que arribi tan tard el model de prova»
La selectivitat arranca amb crítiques al nou model amb menys optativitat on els aspirants no poden descartar exercicis com passava fins l’any passat
Les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) van començar ahir per a més de 2.400 lleidatans que van estrenar el nou model d’exàmens que elimina gairebé tota l’optativitat, ja que per primera vegada tots els exercicis són obligatoris i no hi ha possibilitat de descartar-ne alguns o optar entre dos models d’examen, com passava en diversos fins a l’any passat
Josep Ramon, Hugo i Cesc
“M’ha fet l’efecte que era més important llegir-se el diccionari que aprendre’s el temari”, es va queixar el Cesc. Aquests tres alumnes de Mollerussa, dos dels quals volen estudiar Enginyeria Mecànica i un altre Enginyeria Electrònica Industrial.
Van sortir satisfets dels exàmens, però van voler destacar que en el cas del de Llengua Castellana i Literatura estudiar només els ha servit per a la meitat de la prova. Van assegurar que els models van arribar a mitjans de curs i que “amb més temps i més models d’examen els resultats generals serien millors”