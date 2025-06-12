Marta i Martina: «He vingut tranquil·la, els nervis només perjudiquen»
La selectivitat arranca amb crítiques al nou model amb menys optativitat on els aspirants no poden descartar exercicis com passava fins l’any passat
Les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) van començar ahir per a més de 2.400 lleidatans que van estrenar el nou model d’exàmens que elimina gairebé tota l’optativitat, ja que per primera vegada tots els exercicis són obligatoris i no hi ha possibilitat de descartar-ne alguns o optar entre dos models d’examen, com passava en diversos fins a l’any passat.
Marta i Martina
Marta i Martina, estudiants de l’institut Màrius Torres de Lleida, van assegurar que no tenien instruccions gaire “concretes” sobre el nou model d’exàmens. “Ni el professorat ni els estudiants no estàvem segurs de res en general”, afirmen. Afegeixen que “dos dies abans de l’examen encara no teníem clar com restarien punts les faltes d’ortografia”.
Això sí, diuen que “els professors ens han preparat bé malgrat que només tenien un model de prova per a cada examen”. La Marta vol estudiar Disseny Gràfic i la Martina es decanta per Comunicació Audiovisual.