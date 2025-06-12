Preocupació per la seguretat en l’accés a la Caparrella per mala visibilitat
Les obres a la carretera Nacional de Lleida a Alcarràs han desviat un gran volum de vehicles cap a rutes secundàries com la que condueix a la Caparrella, on la vegetació sense podar redueix la visibilitat i augmenta el risc d’accidents
Un tram concret de la carretera que condueix a la Caparrella, tal com es pot apreciar a la imatge que ens fa arribar el nostre lector, genera preocupació entre els conductors a causa de l’acumulació de vegetació de gran altura. Aquesta via, amb un increment notable del trànsit motivat per les obres a la carretera Nacional de Lleida en direcció a Alcarràs, presenta condicions que afecten a la seguretat viària dels que la transiten diàriament.
Com han constatat alguns usuaris, la presència d’aquesta vegetació altíssima en trams claus dificulta la percepció de possibles obstacles i redueix el marge de maniobra en una àrea amb trànsit actualment elevat. Malgrat aquesta situació, no s’ha registrat acció per part de les autoritats corresponents per procedir a la neteja o senyalització urgent que mitiguin els riscos.