Xavi i Josep: «Si aprens a escriure bé, no t’afecta com puntuïn»
La selectivitat arranca amb crítiques al nou model amb menys optativitat on els aspirants no poden descartar exercicis com passava fins l’any passat
Les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) van començar ahir per a més de 2.400 lleidatans que van estrenar el nou model d’exàmens que elimina gairebé tota l’optativitat, ja que per primera vegada tots els exercicis són obligatoris i no hi ha possibilitat de descartar-ne alguns o optar entre dos models d’examen, com passava en diversos fins a l’any passat.
Xavi i Josep
“Al principi es deia que les faltes d’ortografia no descomptaven punts, després es va dir que sí... Aquestes decisions han arribat tard”, va manifestar el Josep.
El Xavi assenyala que al no disposar de més models per preparar-se, els han entrenat amb exàmens d’anys anteriors. “Si durant tot el curs has estat estudiant i seguint les classes és més probable aprovar”, afegeix.
El Xavi, primer per l’esquerra, vol estudiar Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i el Josep, al seu costat, vol cursar Enginyeria en Disseny Industrial de Desenvolupament i Producte.