SUCCESSOS
Arranquen els retrovisors d’almenys vuit cotxes al barri de Cappont de Lleida
Durant el cap de setmana
Almenys vuit vehicles van aparèixer amb els retrovisors arrancats o danyats el cap de setmana passat al barri de Cappont de Lleida. La Guàrdia Urbana tenia ahir coneixement d’almenys vuit casos de vandalisme però només un dels afectats havia acudit a la comissaria per interposar la corresponent denúncia, segons van informar fonts municipals.
Pel que sembla, altres afectats ho haurien denunciat davant dels Mossos d’Esquadra. Diversos cotxes danyats es trobaven estacionats al carrer Cronista Muntaner i van ser vandalitzats diumenge a la matinada.
També hi va haver almenys un cas al carrer Alfons II. La propietària d’un dels turismes atacats ho va descobrir ahir al matí.
D’altra banda, patrulles de la Guàrdia Urbana van fer una recerca per la zona al ser alertats del vandalisme ocorregut al carrer Cronista Muntaner quan van ser alertats per un veí, que els va fer una descripció de l’autor. Tanmateix, no van localitzar ningú que coincidís amb la descripció.