ENSENYAMENT
Els centres de Lleida denuncien aules a 30 graus i Educació veta posar aires condicionats
Assegura que no estan permesos, davant de la indignació dels directors, i repartirà ventiladors
Alumnes i fa dies que docents dels centres educatius de Lleida suporten temperatures de trenta graus, o més, a les aules i reclamen a Educació mesures per intentar pal·liar la calor i fer (i rebre) classe de manera més confortable. Ahir, el departament va comunicar als directors tant de Primària com de Secundària que no poden instal·lar aires condicionats perquè no compleixen la normativa europea, ni tampoc ventiladors de sostre perquè poden perjudicar l’estructura, i que concretarà quin tipus de ventiladors “homologats” repartirà. En principi, en distribuirà uns 300 per a 200 centres.
Aquesta decisió no va agradar, precisament, als representants de les escoles lleidatanes. “La gent estava molt indignada i molt frustrada”, va explicar un director, que va criticar que als col·legis que ara no tenen mesures per reduir les temperatures no puguin instal·lar aire condicionat, però en departaments oficials sí que n’hi ha, igual que en alguns centres rurals, “mentre que a nosaltres no ens deixen”.
Així mateix, van posar de manifest la dificultat d’impartir classe a la tarda que suposen les altes temperatures.
“És inaguantable”, van assegurar, i van plantejar reduir l’horari al matí almenys al juny i el setembre, encara que van proposar incloure també el maig. “Estem suant tot el dia, des de les 8.30, perquè la calor es va acumulant. Les aules haurien d’estar com a màxim a 27, però a Lleida de 30 no en baixa ni una. I plena de nens o adolescents, encara puja més. És molt complicat treballar així”, va recalcar un director.
Educació va recordar ahir que a través del seu pla de xoc contra les altes temperatures ja han climatitzat 207 centres a Catalunya. Per exemple, el 2024 va anunciar 32 actuacions al pla de Lleida per un import global de 2,8 milions i 5 a l’Alt Pirineu i Aran, per 1,06 milions. Va detallar, a més, que han repartit més de 12.500 ventiladors (comptant els que distribuiran aquest any).
Va subratllar, d’altra banda, que treballen “per disposar d’uns edificis més saludables i confortables, eficients, sostenibles i amb menys impacte en el medi” i va afegir que estudien “la instal·lació d’aerotèrmies per al condicionament climàtic dels centres”.