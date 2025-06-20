PAERIA
La Paeria agilitzarà tràmits perquè firmes estratègiques vinguin a Lleida
Amb una ordenança que els facilitarà a les que generin més ocupació i riquesa. Larrosa ho anuncia en un acte per promocionar la ciutat a Barcelona
L’ajuntament està preparant una nova ordenança que permetrà agilitzar els tràmits dels “projectes estratègics” que vulguin implantar-se a la ciutat i generin un alt nivell d’ocupació i riquesa. Així ho va anunciar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, en un acte al Cercle d’Economia de Barcelona organitzat per La Vanguardia i la Paeria en el qual va vendre les possibilitats de creixement de Lleida a nivell industrial, urbanístic i empresarial i en què va reivindicar les seues infraestructures i potencial econòmic tant en l’àmbit agroalimentari com a tecnològic. Un esdeveniment que va explicar amb una nombrosa presència de polítics i empresaris lleidatans a més de la consellera d’Economia, Alícia Romero, i el de Presidència, Albert Dalmau.
Sobre aquesta nova ordenança, Larrosa va detallar que es presentarà al setembre i té per objectiu “ordenar les tramitacions per donar seguretat jurídica i fixar els passos a seguir en el moment en què un projecte rep la qualificació d’estratègic per fer la tramitació exprés i facilitar la implantació”. També fixarà què es considera projecte estratègic, que podria ser “qualsevol projecte d’alt impacte, que generi ocupació, riquesa i contribueixi a la diversificació del model econòmic”. Aquesta ordenança anirà de la mà del treball de l’oficina per a la captació d’inversions de Lleida, InvestLleida, que actualment està ajudant a desenvolupar projectes “valorats en 131 milions d’euros”.
En la seua intervenció al Cercle, l’alcalde va posar de relleu el potencial de Lleida en els propers anys, ja que “disposarem de sis milions de metres quadrats per a usos industrials i logístics, més que cap altra zona de Catalunya”, i una infraestructura clau com és l’estació intermodal de mercaderies de Torreblanca, que va demanar que estigui connectada per tren amb l’aeroport d’Alguaire i una xarxa de Rodalies. “Lleida ha passat de ser una ciutat amb potencial a una ciutat amb lideratge”, va dir Larrosa, que va recordar que la ciutat té la concentració d’empreses tecnològiques més gran de Catalunya després del barri barceloní del 22@. “Lleida ha de ser la font de riquesa de Catalunya”, va concloure.
També va intervenir la consellera Romero, que va destacar “les increïbles” dades econòmiques de Lleida i va reivindicar la col·laboració entre ciutats, ja que “Lleida no competeix amb Barcelona, sinó que la complementa i genera noves capitalitats de país, Lleida vol fer créixer el lideratge de Catalunya”.
L’acte va acabar amb una taula redona d’empresaris d’origen lleidatà com Elisabet Alier, presidenta d’Alier; Josep Graells, president de Vallformosa; Maurici Lucena, president d’AENA; i Josep Santacreu, president de la Cambra de Comerç de Barcelona.
Van destacar que Lleida i Barcelona han d’unir esforços per competir amb el món per ser referents en sectors com per exemple l’agricultura, les energies renovables i la bioeconomia i fomentar la col·laboració publicoprivada i la Formació Professional Dual.