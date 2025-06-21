EDUCACIÓ
Els centres acaben el curs exigint mitjans per a l’educació inclusiva i menys burocràcia
Els directors, “decebuts” amb el Govern per la seua “improvisació” i la “poca planificació”. Alerten de l’urgència de recursos per atendre un nombre creixent d’alumnes amb necessitats especials
Els alumnes de tota l’educació obligatòria, primer de Batxillerat i FP de grau bàsic van posar fi ahir a un nou curs marcat per les reivindicacions de docents i directius, obertament “decebuts” amb el departament d’Educació per la “improvisació” i “poca planificació”. Les escoles i instituts públics de la ciutat coincideixen que “anem carregats de treball perquè hi ha massa burocràcia”, valora un director. “Cada vegada tenim més paperassa que ens treu temps d’atenció directa als alumnes”, afegeix un altre. “Fa la sensació que han abandonat el lideratge pedagògic a canvi de potenciar la mirada burocràtica amb objectius mediàtics”, considera el d’un altre centre.
Així mateix, reclamen “planificar i implementar correctament l’escola inclusiva amb recursos adequats per fer front a la complexitat de les nostres aules”, segons la direcció d’una escola, davant d’un “augment de la diversitat de l’alumnat i de la complexitat de la gestió”, indica un altre director. No obstant, “el problema ja no està en la immigració, que sabem gestionar i integrar bastant bé, sinó en el volum de nens amb necessitats educatives especials que no podem assumir de forma satisfactòria per falta de recursos”, lamenta el d’un altre centre.
El d’un institut també constata un augment d’aquests alumnes a l’ESO i explica que “ha suposat un increment dels recursos destinats al seu acompanyament”. A més, els centres reclamen reduir ràtios, apujar salaris i tenir aire condicionat per suportar dies com ahir, en el qual es van assolir els 38,1 graus a la capital.
El curs que ve serà el primer en què els mòbils estaran vetats en tota l’obligació obligatòria, mentre que fins ara només estaven totalment prohibits a Primària.
Així mateix, alguns centres, com el Guindàvols, expliquen que “ja fa quatre anys que els tenim prohibits, la qual cosa ha suposat una baixada de conflictes entre els alumnes”. Per la seua banda, l’associació de famílies i alumnes de Catalunya (aFFAC) veu la prohibició com una “bona notícia”, però demana reforçar una “educació crítica cap a les tecnologies”.
D’altra banda, el val escolar que el Govern ha enviat a les famílies conté faltes d’ortografia: hi apareixen la paraula trobaràs sense accent, bescanvia’ls sense apòstrof, comergos en comptes de comerços i acherits en comptes d’adherits.
L’Executiu va explicar que “prendrà les accions que consideri oportunes” davant dels errors tipogràfics comesos per l’empresa encarregada, que va reconèixer l’“error” i es va disculpar.
En total, s’han editat 1.517.214 vals repartits en 661.903 llars. En les 72 hores posteriors a l’inici de la campanya, prop de 14.000 alumnes catalans ja havien activat els seus vals i se n’havien utilitzat més de 10.500.
n De cara al curs que ve, el sindicat majoritari dels docents catalans, Ustec, reclama apujar salaris, reduir burocràcia i abaixar ràtios “fins a un màxim de 27 alumnes per aula”, va indicar la portaveu a Lleida, Rosa Aguilar. Va avançar que “la direcció de l’escola inclusiva s’ha compromès verbalment a implementar una figura sanitària als centres, un tècnic auxiliar d’infermeria”, i va alertar d’una pròxima falta de professionals perquè “al voltant d’un terç dels docents lleidatans tenen prop de 60 anys”, va assenyalar.
Ustec alerta que hi ha més agressions d’alumnes a docents
De cara al curs que ve, el sindicat majoritari dels docents catalans, Ustec, reclama apujar salaris, reduir burocràcia i abaixar ràtios “fins a un màxim de 27 alumnes per aula”, va indicar la portaveu a Lleida, Rosa Aguilar. Va avançar que “la direcció de l’escola inclusiva s’ha compromès verbalment a implementar una figura sanitària als centres, un tècnic auxiliar d’infermeria”, i va alertar d’una pròxima falta de professionals perquè “al voltant d’un terç dels docents lleidatans tenen prop de 60 anys”, va assenyalar.
Així mateix, va lamentar l’“augment de la violència que pateix el professorat per part dels alumnes, fonamentalment a l’ESO i a l’FP de grau mitjà”. Va detallar que sobretot són faltes de respecte, insults i fins i tot amenaces de mort. Va lamentar que “un alumne de Primària va agafar del coll un professor en un centre de la capital aquest curs” i va reclamar disposar d’un registre. En aquest sentit, el director d’un institut lamenta una “creixent despreocupació de certes famílies per l’educació dels seus fills, l’escola ja ho engloba tot”.