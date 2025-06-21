L’escola Pardinyes i el Centre Cívic de Cappont instal·laran plaques fotovoltàiques a les taulades
L'energia de l'escola es destinarà a l'autoconsum compartit, tant del mateix edifici com al subministrament d’altres equipaments públics del voltant. El centre cívic de Cappont es destinarà únicament a autoconsum.
La Paeria de Lleida està finalitzant dues noves actuacions per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques en edificis municipals, concretament a les teulades de l’escola Pardinyes i del Centre Cívic de Cappont. Amb aquesta iniciativa, la Paeria continua avançant en el seu compromís amb la sostenibilitat, la transició energètica i l’estalvi econòmic.
Els treballs es van iniciar a l’escola Pardinyes, on s’han col·locat 115 mòduls fotovoltaics sobre estructures d’alumini. Aquest sistema permetrà generar electricitat a partir de la radiació solar amb una potència total de 55,2 kWp, mentre que la potència nominal o efectiva serà de 45 kW. L’energia produïda es destinarà a l’autoconsum compartit, tant per al mateix centre com per a altres equipaments públics situats en un radi de 500 metres.
Pel que fa al Centre Cívic de Cappont, la instal·lació tindrà una potència inferior i servirà exclusivament per a l’autoconsum del propi edifici. En aquest cas, es col·locaran 39 mòduls de 460 Wp de potència cadascun, que sumaran un total de 18 kWp.
Aquesta iniciativa forma part del projecte Actuacions per a l’autoconsum i emmagatzematge amb fonts d’energia renovable a sis edificis municipals, finançat amb fons europeus Next Generation, dins el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) del govern de l’Estat, i també amb el suport de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN).