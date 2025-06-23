Policies de Lleida i Alcarràs inicien patrullatges conjunts
Col·laboració per compartir informació de les càmeres lectores de matrícules. Prevenció en camins limítrofs de l’Horta
Les policies locals de Lleida i Alcarràs han començat aquest mes una col·laboració per reforçar la prevenció d’actes delictius als dos municipis. Aquesta iniciativa busca millorar la coordinació operativa i l’eficiència en les respostes davant d’incidents de seguretat que afecten les dos localitats, amb estratègies conjuntes que beneficiïn la ciutadania.
Entre les principals accions que s’aniran implementant destaca la col·laboració a través del sistema de control de càmeres lectores de matrícules. Aquest mecanisme permetrà la detecció i el seguiment de vehicles identificats en actes delictius que es desplacin entre els dos termes municipals, amb especial atenció als camins de l’Horta de Lleida que limiten amb Alcarràs. A més, el sistema es complementarà amb controls conjunts dels dos cossos policials als límits de les dos poblacions.
Val a dir que aquesta pràctica col·laborativa no s’havia desenvolupat fins ara a l’entorn de Lleida a causa de les particularitats geogràfiques i demogràfiques de la zona, que determinen l’existència o no de cossos de policia local als municipis propers. Així, aquesta iniciativa representa un important avanç en matèria de seguretat compartida entre Lleida i Alcarràs.
Aquesta col·laboració permetrà millorar la protecció i la qualitat de vida dels ciutadans, facilitant una resposta més ràpida i efectiva davant de situacions d’emergència o que requereixin la intervenció policial, va afirmar la Paeria.
Altres localitats com Lleida ciutat o Balaguer també porten a terme patrullatges conjunts entre agents dels Mossos d’Esquadra i les policies locals. A Balaguer el desplegament intensiu de Mossos i Guàrdia Urbana entre els mesos de febrer i abril al centre històric de la capital de la Noguera, i després de més de 400 hores de patrullatge, va contribuir a una significativa disminució d’incidències a la zona. També altres dispositius de col·laboració entre policies com el pla Kanpai contra la multireincidència que ja s’ha fet a Lleida, Tàrrega i la Seu.