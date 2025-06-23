SEGRE

Policies de Lleida i Alcarràs inicien patrullatges conjunts

Col·laboració per compartir informació de les càmeres lectores de matrícules. Prevenció en camins limítrofs de l’Horta

Un dels controls amb les dos policies en un camí de l’Horta. - PAERIA LLEIDA

Les policies locals de Lleida i Alcarràs han començat aquest mes una col·laboració per reforçar la prevenció d’actes delictius als dos municipis. Aquesta iniciativa busca millorar la coordinació operativa i l’eficiència en les respostes davant d’incidents de seguretat que afecten les dos localitats, amb estratègies conjuntes que beneficiïn la ciutadania.

Entre les principals accions que s’aniran implementant destaca la col·laboració a través del sistema de control de càmeres lectores de matrícules. Aquest mecanisme permetrà la detecció i el seguiment de vehicles identificats en actes delictius que es desplacin entre els dos termes municipals, amb especial atenció als camins de l’Horta de Lleida que limiten amb Alcarràs. A més, el sistema es complementarà amb controls conjunts dels dos cossos policials als límits de les dos poblacions.

Val a dir que aquesta pràctica col·laborativa no s’havia desenvolupat fins ara a l’entorn de Lleida a causa de les particularitats geogràfiques i demogràfiques de la zona, que determinen l’existència o no de cossos de policia local als municipis propers. Així, aquesta iniciativa representa un important avanç en matèria de seguretat compartida entre Lleida i Alcarràs.

Aquesta col·laboració permetrà millorar la protecció i la qualitat de vida dels ciutadans, facilitant una resposta més ràpida i efectiva davant de situacions d’emergència o que requereixin la intervenció policial, va afirmar la Paeria.

Altres localitats com Lleida ciutat o Balaguer també porten a terme patrullatges conjunts entre agents dels Mossos d’Esquadra i les policies locals. A Balaguer el desplegament intensiu de Mossos i Guàrdia Urbana entre els mesos de febrer i abril al centre històric de la capital de la Noguera, i després de més de 400 hores de patrullatge, va contribuir a una significativa disminució d’incidències a la zona. També altres dispositius de col·laboració entre policies com el pla Kanpai contra la multireincidència que ja s’ha fet a Lleida, Tàrrega i la Seu.

