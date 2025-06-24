Trenta condemnats al mes per violència masclista a Lleida
En el primer trimestre del 2025, període en què els jutjats van registrar 443 denúncies. Vuit menors tutelats i suspenen les visites a 17 progenitors
Els jutjats lleidatans han condemnat enguany una mitjana de 34 maltractadors al mes mentre que han tutelat vuit menors per ser víctimes directes o indirectes de la violència cap a les seues mares i han suspès les visites a 17 progenitors. Així es desprèn de les dades publicades ahir per l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere, del Consell General del Poder Judicial del primer trimestre del 2025. En aquest període, entre gener i març, van ser condemnats 103 lleidatans per violència masclista, un 27% més respecte als mateixos mesos de l’any passat. A Lleida, la taxa de condemna és del 99% dels processats, una de les més altes de l’Estat. Mentrestant, el nombre de denúncies es manté estable, amb 443 en el primer trimestre. Segons el Poder Judicial, la taxa de denúncies per cada 10.000 dones a la província de Lleida és de 20, quan en el conjunt de Catalunya se situa en 14,6. Val a destacar que només es van presentar dos denúncies per part de familiars de víctimes.
Pel que fa a les mesures de protecció, es van demanar 84 ordres però els jutjats només en van concedir la meitat, 44. Mentrestant, van ser tutelats 8 menors, el doble que en el primer trimestre de l’any passat, i es va acordar la suspensió del règim de visites respecte als fills en 17 casos. Així mateix, baixa el nombre de víctimes que s’acullen al dret a no declarar contra la seua parella, la qual cosa es coneix com dispensa, al passar de 27 entre gener i març del 2024 a 17 en els mateixos mesos del 2025.
Per partits judicials, el de Lleida va concentrar la majoria de les denúncies, amb un total de 313. Mentrestant, el de Cervera va registrar 45 denúncies; el de Balaguer, 27, i una vintena a Solsona. Al partit judicial de la Seu d’Urgell es van registrar 17 denúncies; 12 al de Vielha e Mijaran, i nou al de Tremp. En el conjunt de l’Estat, les denúncies entre gener i març van augmentar un 4,28% fins a un total de 47.865.
■ La presidenta de l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere, Esther Erice, va recordar ahir que tots els anys s’observa com a l’estiu hi ha un increment dels delictes i va dir que “això fa necessària una atenció més gran, col·laboració i prevenció”. En el primer trimestre de l’any, els jutjats lleidatans van registrar 570 delictes, dels quals 61 van ser per maltractament habitual i 63, per trencament de penes o de mesures. Per reduir la xifra de dones que s’acullen a la dispensa de declarar contra el seu agressor, Erice va defensar la “importància de l’atenció i suport que la víctima necessita el seu entorn en una situació tan complexa com és la de denunciar a la persona amb la qual ha conviscut o fins i tot continua convivint i amb la qual en molts casos té fills en comú”.