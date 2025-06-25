Universitat de Lleida: aquestes són les carreres amb la nota de tall més alta
Les notes de tall del curs 2024 reflecteixen les tendències actuals en la demanda d’estudis a la UdL
Els estudiants que van realitzar les proves de selectivitat aquest juny ja han pogut consultar avui les seues qualificacions, encara que les notes de tall definitives per accedir als diferents graus universitaris no es coneixeran fins principis de juliol. Segons les previsions, aquestes es publicaran a començaments de juliol (l’any passat es van publicar el dia 9). Mentrestant, per tenir una orientació, els futurs universitaris poden consultar les notes de tall del curs anterior de la Universitat de Lleida (UdL).
La UdL publica les notes de tall corresponents a la primera assignació del curs 2024-2025, i un any més, Medicina encapçala el rànquing com la titulació amb l’accés més competitiu. Amb una nota de 12,431, es manté com una de les opcions més sol·licitades pels estudiants, exigint una qualificació excel·lent per poder accedir a aquests estudis tan demandats.
En l’àmbit sanitari, altres carreres també han registrat notes de tall molt elevades. El grau simultani de Fisioteràpia i Infermeria ha marcat un 10,698, convertint-se en una de les opcions més selectives. També destaquen Ciències Biomèdiques, amb una nota d’11,732, i Biotecnologia, amb un 9,798, titulacions que reflecteixen la creixent demanda de formació especialitzada en ciències de la salut i la investigació biomèdica.
L’auge de les dobles titulacions i els graus tecnològics
Al camp tecnològic i d’enginyeria, sobresurt la doble titulació d’Administració i Direcció d’Empreses amb Enginyeria Informàtica, amb una nota d’11,263, i el doble grau d’Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat amb Enginyeria Mecànica, que exigeix un 10,944 per accedir. Aquestes dades mostren que la combinació de coneixements empresarials amb perfils tècnics és altament valorada al mercat laboral i cada vegada més sol·licitada per l’alumnat.
També es pot destacar la nota de 10,146 per al grau combinat de Fisioteràpia i Nutrició Humana i Dietètica impartit en Igualada, un exemple de la descentralització de l’oferta acadèmica de la UdL i de l’interès creixent per estudis multidisciplinaris que permeten una formació més completa i versàtil.
Titulacions amb menor demanda en el panorama universitari
En contrast, diverses titulacions de l’àmbit humanístic, social i de ciències aplicades presenten una nota de tall de 5,000, el mínim necessari per accedir-hi. És el cas de graus com a Educació Infantil, Turisme, Història, Geografia, Filologia Hispànica, Filologia Catalana i Estudis Occitans, Estudis Anglesos, Relacions Laborals i Recursos Humans o Treball Social.
Aquesta situació pot respondre a diferents factors, com una menor demanda global o un interès decreixent per determinats camps del coneixement.
Tendències educatives i perspectives de futur
Les estadístiques de les notes de tall mostren una clara tendència a l’alça en la demanda d’estudis relacionats amb la salut, les enginyeries i les dobles titulacions, que combinen, disciplines per oferir una formació més completa i adaptada a les exigències del mercat laboral. Aquestes opcions són considerades pels futurs estudiants com una via de millor inserció professional i més oportunitats laborals.
Com afecten les notes de tall els futurs estudiants?
Per als estudiants que finalitzen el batxillerat i realitzen la selectivitat, les notes de tall suposen un indicador crucial a l’hora de planificar les seues opcions universitàries. Aquells que aspiren a carreres amb alta demanda s’han de preparar per obtenir qualificacions excel·lents, mentre que els qui s’inclinen per titulacions amb menor pressió selectiva poden accedir amb més facilitat.
El sistema de preinscripció universitària permet als estudiants sol·licitar fins 8 opcions per ordre de preferència, el que els dona l’oportunitat de combinar titulacions d’alta demanda amb altres de més accessibles, augmentant així les seues possibilitats d’accés a l’educació superior.
Quins factors determinen les notes de tall universitàries?
Les notes de tall no són fixes ni predeterminades, sinó que s’estableixen en funció de l’oferta de places i la demanda de cada titulació. Per tant, varien cada any segons el nombre de sol·licitants i les seues qualificacions. Factors com les tendències del mercat laboral, la reputació de la universitat o la percepció social de determinades professions influeixen significativament en aquestes fluctuacions.
En conjunt, el mapa de les notes de tall a la UdL per al curs 2024-2025 reflecteix les transformacions que experimenta el sistema universitari espanyol i posa de manifest l’interès creixent per la formació en àrees amb alta ocupabilitat, mentre manté una oferta diversa i descentralitzada als seus diferents campus de Lleida i Igualada, contribuint al desenvolupament educatiu i socioeconòmic d’aquests territoris.