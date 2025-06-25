VIGILÀNCIA
La Guàrdia Urbana de Lleida dissol de matinada curses il·legals de cotxes al polígon Els Frares
S'hi havien concentrat desenes de vehicles
La Guàrdia Urbana de Lleida va dissoldre aquest dimarts a la matinada una concentració amb desenes de vehicles al polígon industrial Els Frares que, pel que sembla, alguns volien fer carreres il·legals.
Diverses patrulles van acudir a la zona al ser alertades de la presència d’un gran nombre de vehicles que volien fer carreres per l’interior del polígon. La ràpida intervenció va evitar que les carreres es duguessin a terme i es va dissoldre la concentració.
En els últims anys s’han detectat diverses carreres il·legals en polígons de la capital del Segrià i de localitats pròximes a la capital com Torrefarrera. Així, per exemple, el novembre passat els Mossos d’Esquadra en van detectar una en aquest últim municipi. Un jove de 26 anys va ser detingut per conducció temerària, amenaces i resistència.