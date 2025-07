Un detingut a Lleida per pornografia infantil en una gran operació policial a tot l’Estat

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La Policia Nacional ha detingut 61 persones, una d’elles a Lleida, per possessió, producció i distribució de material d’explotació sexual infantil en una àmplia operació amb un centenar de registres per tot Espanya. Entre els arrestats figuren un exmilitar professional –a qui se li van intervenir nou armes de foc i gran quantitat de munició– un professor de secundària –que, a més, tenia menors en règim d’acollida– o un enginyer informàtic.

La complexitat de la investigació contra la pornografia infantil –en la qual han participat més de 200 agents de diferents plantilles territorials– ha residit en la gran quantitat de persones investigades i de registres realitzats, les nombroses autoritats judicials implicades, i els milers d’arxius intervinguts, segons la Policia Nacional.

La investigació, l’explotació operativa de la qual es va realitzar a començaments del mes de juny, ha estat coordinada per la Unitat Central de Ciberdelinqüència juntament amb la Fiscalia Especial de Criminalitat Informàtica. A més, ha comptat amb la participació de més de 200 agents pertanyents a diferents plantilles territorials.

Segons la Policia, entre els arrestats figura una persona en el municipi madrileny de Coslada que adoptava mesures de seguretat i eliminava el material il·lícit descarregat. Fruit de l’anàlisi dels dispositius intervinguts, els agents van acreditar que descarregava i distribuïa arxius d’explotació sexual infantil. A més, durant el registre del seu domicili, van localitzar nou armes de foc llargues, curtes i de guerra, així com gran quantitat de munició. També va ser arrestat a Las Palmas un professor d’educació secundària que, a més, tenia menors en acollida. Aquest individu aprofitava qualsevol activitat per gravar els menors mentre practicaven conductes sexuals o quan estaven nus.

Entre els arrestats es troba, a més, un individu que utilitzava la connexió WiFi pública d’un establiment d’hostaleria. Els agents van aconseguir identificar-lo, i localitzar-lo a Ourense, després d’observar un patró de descàrregues a determinades franges horàries que van permetre detectar una connexió en temps real i a la persona que, amb un ordinador portàtil, realitzava les connexions investigades.

Un altre dels encartats, detingut a Castelló, és un enginyer informàtic amb avançats coneixements i habilitats tècniques. Això el va portar a realitzar una instal·lació per cable per compartir la connexió a Internet, des de la qual descarregava i distribuïa el material d’explotació sexual infantil, amb el seu germà –resident en el pis superior i titular de la línia–.

Material intervingut

Com a resultat de l’operació, s’han intervingut gran quantitat de dispositius electrònics, entre els quals es troben 37 telèfons mòbils, 63 ordinadors (de sobretaula i portàtils), 229 discos durs, 58 memòries USB i més de 1.600 dispositius d’emmagatzematge diferents. Així mateix, han investigat 110 persones per possessió, producció i distribució de pornografia infantil, resultant 61 d’elles detingudes i 17 investigades no detingudes.

Els arrestos s’han realitzat a les províncies de Biscaia (2), Guipúscoa (1), Segòvia (1), Àvila (1), Sòria (1), Zamora (1), Burgos (2), Lleó (1), Valladolid (2), Salamanca (1), Alacant (2), Castelló (2), Navarra (1), Lleida (1), Girona (2), Balears (1), Melilla (2), La Rioja (1), Cantàbria (2), Càceres (1), Las Palmas (2), Santa Cruz de Tenerife (2), Saragossa (3), Osca (2), Astúries (2), Madrid (4), Guadalajara (2), Albacete (1), Ciudad Real (1), Toledo (3), Ourense (1), Lugo (1), A Coruña (2), Sevilla (2), Màlaga (1), Granada (1), Cadis (2) i Almeria (1).

La Policia Nacional ha recordat que té habilitat el correu electrònic denuncias.pornografia.infantil@policia.es perquè qualsevol ciutadà que tingui informació sobre l’existència de la difusió, tinença i emmagatzemament de pornografia infantil pugui comunicar-ho de manera totalment anònima i confidencial. Així mateix, ha subratllat la importància de no compartir o emmagatzemar aquest tipus d’imatges de menors, ja que estarien incorrent en la comissió d’un delicte.