Detinguts per okupar pisos i rellogar-los a la Mariola

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra han detingut tres homes, d’entre 20 i 35 anys i un adolescent de 16 anys acusats de pertànyer a un grup criminal que presumptament okupava pisos a la Mariola i després els llogava a persones vulnerables, com immigrants sense papers. Els investigadors apunten que el líder del grup és l’home de 35 anys que va ser arrestat fa dos setmanes com a presumpte autor de les agressions a sis agents a finals d’abril. Les quatre detencions es van produir dimecres després que tres persones que havien llogat aquests pisos denunciessin amenaces i agressions el passat 1 de maig per part d’una desena d’individus armats amb matxets i bats de beisbol. Aquell dia, els Mossos van anar a un bloc del carrer Júpiter, on es trobaven les persones agredides. Una d’elles tenia una lesió rellevant al cap per la qual va necessitar punts de sutura. Les víctimes van explicar que un home els havia llogat un pis feia uns tres mesos a canvi d’un pagament inicial de 1.000 euros. Després, es van assabentar que es tractava d’un pis ocupat propietat d’una empresa de Madrid que estaven rellogant. Des d’aleshores, el grup els havia anat reclamant diners fins que es van presentar al bloc, alguns d’ells armats.

La Unitat d’Investigació dels Mossos de Lleida es va fer càrrec del cas. Malgrat les amenaces, les coaccions i els imports que els reclamaven, difícilment es rebien denúncies. Segons les víctimes, els agressors també havien bloquejat la porta del pis i s’havien emportat un televisor, la rentadora, la nevera, un telèfon i la seua roba. Finalment, se’n van anar del barri de la Mariola perquè tenien por.

Els Mossos van identificar els principals sospitosos i el suposat líder del grup, que és l’home detingut el passat 11 de juny com a principal autor de les agressions a diversos agents a la Mariola. Actualment està ingressat al Centre Penitenciari Ponent. La investigació continua oberta per si es reben més denúncies.