L’antiga estació d’autobusos de Lleida busca nova vida: del trànsit als llibres, l’esport o les tapes

L’estació d’autobusos de Lleida aviat podria tenir una segona vida amb múltiples propostes de reconversió que inclouen des d’un aparcament públic fins instal·lacions esportives. Les autoritats locals estan avaluant diferents alternatives per aprofitar aquest emblemàtic espai urbà que, després d’anys de servei com a terminal de transport, busca reinventar-se per continuar sent útil als ciutadans de Lleida.

El debat sobre el futur ús d’aquestes instal·lacions preveu quatre grans àrees: serveis públics, equipaments educatius i culturals, espais esportius i usos comercials. Cada una d’aquestes propostes respon a necessitats específiques de la ciutat i busca potenciar la zona on s’ubica l’antiga terminal, convertint-la en un punt neuràlgic renovat per a Lleida.

Propostes per convertir l’estació en serveis públics

Entre les principals idees per transformar la vella terminal destaca la seua reconversió en un pàrquing públic, una alternativa que donaria resposta a la creixent demanda d’estacionament en el centre urbà. Aquesta opció aprofitaria l’amplitud de l’espai i la seua ubicació estratègica per facilitar l’accés al nucli comercial i administratiu de la ciutat.

Una altra de les propostes preveu la creació d’un centre de dia que proporcionaria atenció especialitzada a persones grans o amb necessitats específiques. Aquest servei reforçaria la xarxa assistencial de Lleida, oferint un espai cèntric i accessible per a aquest col·lectiu.

També s’ha plantejat la possibilitat d’instal·lar un ambulatori que descongestionaria altres centres sanitaris de la ciutat. La seua ubicació facilitaria l’accés dels pacients al sistema de salut, especialment per a aquells residents en el centre urbà o que utilitzen el transport públic.

Usos educatius i culturals per a l’espai

L’àmbit educatiu i cultural també té el seu espai en les propostes de reconversió. Una de les idees més destacades és la creació d’una biblioteca pública, que ampliaria l’oferta cultural i formativa de la ciutat amb un nou espai de consulta, estudi i préstec de llibres.

La terminal també podria transformar-se en un espai de reunions i coworking, atenent les noves tendències laborals i la creixent demanda de llocs compartits de treball. Aquesta opció facilitaria l’emprenedoria i la col·laboració entre professionals independents i petites empreses de Lleida.

Una altra alternativa cultural preveu la instal·lació del Casal de la Cultura Popular, un centre que serviria com a punt de trobada per a associacions i entitats dedicades a preservar i difondre les tradicions i manifestacions culturals lleidatanes.

Instal·lacions esportives gratuïtes

El sector esportiu també figura entre les possibles reconversions amb la proposta de crear un poliesportiu d’ús gratuït que democratitzaria l’accés a la pràctica esportiva. Aquest espai podria acollir pistes de bàsquet, voleibol, murs d’escalada o fins i tot piscines cobertes, configurant una oferta diversificada per a tots els gustos i edats.

La transformació en instal·lacions esportives respon a la necessitat de fomentar hàbits saludables entre la població i facilitar espais per a la pràctica esportiva en el centre urbà, on generalment escassegen aquest tipus d’equipaments públics i gratuïts.

Un nou pol comercial per a Lleida

L’aspecte comercial també té cabuda en el futur de l’estació amb propostes que busquen potenciar l’Eix Comercial de Lleida. Una de les idees és crear un mercat de productes de proximitat que dinamitzaria l’economia local i promouria el consum d’aliments produïts a la comarca i voltants.

Alternativament, l’espai podria convertir-se en una zona de restauració que, a més d’ampliar l’oferta gastronòmica de la ciutat, funcionaria com a refugi climàtic durant els mesos de temperatures extremes, tant a l’estiu com a l’hivern.