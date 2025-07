L’Escola del Treball crea un servei d’acollida per a fills de professors

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’institut Escola del Treball ha posat en marxa un servei d’acollida per als fills dels seus professors, on poden deixar-los als matins des que va acabar el curs i fins dilluns vinent. Al principi estava previst habilitar un espai al mateix centre, però finalment ha arribat a un acord de col·laboració amb l’associació Reintegra, que disposa d’un local perfectament adequat per a aquest final al carrer Paer Casanovas, molt a prop de l’Escola del Treball, i que també aporta el personal.

Es tracta d’un “servei personalitzat” que estan utilitzant sis nens d’entre 5 i 10 anys, va indicar Anabel Mateu, coordinadora de Benestar Emocional i professora de Comerç i Màrqueting de l’institut. Va assenyalar que han consensuat l’horari amb les famílies usuàries, de manera que dimecres, ahir i avui funciona de 9.00 a 14.00 hores, temps en què els pares-professors es troben en reunions o atenent famílies. Dilluns l’horari serà de 10.00 a 15.00. Les famílies usuàries del servei assumeixen un 40% del cost i del 60% restant se n’encarrega l’institut.

Per un altre costat, va recordar que a finals de juny del passat curs també van oferir activitats per als fills dels docents en un altre espai, però aleshores no van ser exclusives per a aquest col·lectiu. Mateu va assegurar que estan satisfets amb l’actual servei i esperen repetir l’any vinent.