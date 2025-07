Retards de fins a una hora en quatre trens d’alta velocitat

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Tretze trens d’alta velocitat de la línia Barcelona-Madrid, quatre dels quals amb parada a Lleida, van patir ahir retards considerables a conseqüència d’una incidència a la senyalització a Camp de Tarragona. Una portaveu de la companyia ferroviària va indicar que els trens amb parada a Lleida que es van veure afectats van ser els de primera hora del matí (entre les 6.00 i les 7.00), en concret tres que uneixen la capital catalana amb Màlaga i un amb Granada. Alguns van sortir de l’estació de Sants amb fins a una hora de retard, va indicar Renfe. Quan l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) va reparar l’avaria, va caldre anar donant pas progressivament als trens, per la qual cosa els retards es van prolongar durant el matí, encara que cap a les 9.30 hores ja només eren d’uns trenta minuts, com a màxim.

Adif va informar a través de X que la incidència a la senyalització va ser provocada per una falta de tensió elèctrica registrada durant la matinada a Tarragona, la qual cosa va obligar a fer circular els trens per via única en el tram entre Camp de Tarragona i la Pobla de Montornès. Per això, el Centre de Regulació de la Circulació va anar donant pas alternatiu als trens en direcció a Madrid i a Barcelona fins que va resoldre la incidència. Protecció Civil de la Generalitat va activar la fase de prealerta del pla Ferrocat, que va ser desactivada cap a les 7.40 hores.

Per una altra banda, la companyia Renfe va anunciar ahir que oferirà 2,6 milions de places d’alta velocitat i llarga distància a Catalunya entre dilluns vinent dia 30 de juny i el 15 de setembre. L’increment de places es deu a la posada en circulació de nous trens i freqüències durant el juny, així com a les dos noves circulacions directes d’AVE entre Barcelona i Madrid o el servei sense transbords entre Catalunya, Aragó i Andalusia. La companyia preveu sumar un total de 57.600 places, amb 147 trens de doble composició, a les línies amb més demanda, que són les que uneixen Catalunya amb Madrid, el País Valencià i Andalusia.