Els alumnes de quart d’ESO no arriben al nivell mínim d’anglès, ‘mates’ i ciències

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Els alumnes de sisè de Primària han empitjorat en català, matemàtiques i ciències, tecnologia i enginyeria i els de quart d’ESO, en castellà, anglès i competència cientificotecnològica, indiquen les proves de final d’etapa que van efectuar l’abril 70.064 estudiants de Primària i 79.142 d’ESO. La directora general d’Innovació i Digitalització, Mercè Andreu, destaca que els resultats són més baixos en mates i ciències que en llengües i remarca que cal “actuar per revertir els resultats de totes les matèries i àrees”.

En aquesta avaluació, a partir dels 70 punts es considera assumida la competència corresponent. Els alumnes d’ESO no arriben a aquest mínim en anglès (han baixat de de 73,1 el 2024 a 69,1 punts), en matemàtiques (de 64,9 a 69,8), i en ciència (de 72,6 a 67,9). En català, en canvi, pugen de 70,7 a 75,1 punts i en castellà, baixen de 75,9 a 74,2. A sisè de Primària tampoc no assoleixen el mínim en ciències (baixen de 74,3 a 66). Empitjoren també en català (de 74,7 a 73,5) i en matemàtiques (de 74,3 a 70,4, la xifra més baixa des del 2009), però milloren en castellà (de 73,9 a 76,5) i anglès (de 73,2 a 75,7).

En sisè de Primària, les competències lingüístiques, on també es tenen en compte les faltes ortogràfiques, tenen un percentatge d’alumnat amb nivell alt superior a les matemàtiques i científiques. En l’àmbit científic no s’aprecia biaix de gènere en ciències. I en anglès hi ha un “bon nivell d’assoliment” de la competència de comprensió oral i expressió escrita. L’àmbit científic té resultats més baixos en la dimensió sobre interpretar informació de caràcter cientificotecnològic.

Les noies tenen un rendiment “més baix” en ciències i matemàtiques i els nois, en competències lingüístiques. Andreu apunta que els alumnes no sabien resoldre algunes proves perquè “els faltaven coneixements específics”, concretament en ciències.

La Fundació Bofill veu “inajornable” començar a aplicar ja reformes profundes en el sistema educatiu davant dels mals resultats obtinguts i alerta que si no es fa, es corre el risc de “normalitzar-los”.

Pla per millorar matemàtiques i comunicació lingüística

Educació reconeix que alguns alumnes no han sabut constestar preguntes perquè no entenien conceptes, per la qual cosa prepara concrecions curriculars amb els sabers mínims que han d’aconseguir. Oferirà exemples d’activitats i atansarà les professions Steam als alumnes, amb visites a empreses i xarrades i impulsarà em 250 centres un pla pilot en el qual la inspecció avaluarà els resultats en matemàtiques i comunicació lingüística, i proposarà millores. També desplegarà un programa de pensament computacional en 900 col·legis.