"És inhumà": veïns i comerços d’un bloc del Secà passen 8 dies sense llum ni aigua

Publicat per Marc Carbonell Lleida Creat: Actualitzat:

“Hem passat 8 dies sense llum ni aigua a tot l’edifici, hi ha veïns de més de 80 anys que han hagut d’anar a menjar i a passar les tardes al local social perquè estaven ofegats sense aire condicionat. Parteix l’ànima, és inhumà”. Ho va explicar ahir la responsable de Regals Carmela, un dels dos comerços del número 16 de l’avinguda de Sant Pere, al Secà, que es van quedar sense subministrament divendres de la setmana passada al costat dels sis pisos de l’immoble i no el van recuperar fins ahir a la nit. L’afectada va recordar que “era a la botiga amb clients, vam sentir un esclat molt fort i ens vam quedar a les fosques”, per la qual cosa “vaig anar a mirar i vaig trobar el quadre de l’escomesa obert, faltaven fusibles i hi havia cables cremats”, va explicar. Poc després, “uns nois vestits d’electricistes van sortir d’un pis on viuen dos persones”, així que “vaig trucar als Mossos, van venir i em van prendre declaració, però van dir que a ells no els corresponen aquest tipus de successos”, va afegir.

Els veïns van assenyalar com a presumptes autors d’un delicte de frau energètic als dos inquilins d’un pis del bloc que s’haurien connectat il·legalment a la llum de la comunitat després que una altra persona –qui els hauria rellogat el pis– els tallés els cables des de dins de l’habitatge. L’associació veïnal del Secà també va alertar de la situació.

La responsable de la botiga va lamentar que només va poder obrir als matins a causa de la calor, no li funcionava la caixa enregistradora i va necessitar l’ajuda de tres persones per obrir la reixa. Va explicar que “Endesa va dir que havíem d’arreglar l’escomesa”, així que la comunitat va costejar a un electricista que va fer aquesta tasca i “va presentar el butlletí dimecres, però no vam rebre cap notícia més fins ahir, quan Endesa va dir que havíem de canviar el quadre de comptadors per normativa”. No obstant, ahir a la nit “ens van tornar a donar la llum després que l’electricista presentés tota la documentació davant d’alts càrrecs de la companyia”, va afirmar. Un portaveu d’Endesa va explicar –abans de donar de nou el servei– que “tenim prohibida qualsevol acció des dels comptadors cap a dins dels edificis perquè és competència dels propietaris”.