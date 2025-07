Investigats per narcotràfic dinou persones a Lleida, Tarragona, Castelló i València

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil acusen un funcionari de presons lleidatà que va ser arrestat a l’abril per suposadament entrar droga i mòbils a la presó tarragonina de Mas d’Enric (com va publicar SEGRE) de ser l’enllaç i formar part d’organitzacions dedicades al narcotràfic que tenien la capacitat de distribuir 100 quilos de cocaïna al mes. Tots dos cossos van fer ahir públic una investigació que s’ha saldat amb una quinzena de detinguts (7 a la presó) i quatre investigats a Lleida, Tarragona, Castelló i València.

El cas, tutelat per un jutjat de Reus, es va iniciar el juliol del 2023 quan es va tenir coneixement sobre una organització dedicada a la introducció d’objectes prohibits a les instal·lacions de Mas d’Enric com droga (cocaïna, haixix, heroïna), mòbils, targetes SIM i carregadors. Ho feien a través del líder –pres per narcotràfic i homicidi– que explicava amb la col·laboració d’un funcionari de la presó, un veí del Segrià d’uns 40 anys, com va avançar aquest diari. El sergent de la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos a Tarragona, Xavier Tenorio, va explicar que “el treballador, amb anys d’experiència i coneixedor del funcionament i els mecanismes de presó, treballava per encàrrec del líder de la banda i es trobava distribuïdors de droga i material, que després introduïa a presó en paquets”. De l’estudi econòmic que es va fer al funcionari es va detectar que en els últims mesos havia fet ingressos en metàl·lic al seu compte bancari que sumaven més de 70.000 euros sense poder justificar-ne l’origen. A més, suposadament comptava amb la col·laboració d’interns del centre que l’ajudaven a aconseguir clients i distribuir la droga i els telèfons per diferents mòduls. També van descobrir reunions que el funcionari de presó i líders d’una altra organització mantenien per al tràfic de drogues.

Tres detinguts a Vielha i podien moure 100 quilos de cocaïna el mes

La investigació ha permès desarticular dos suposades organitzacions, una per introduir drogues i objectes prohibits –com mòbils– a Mas d’Enric, i una altra per tràfix de fins a 100 quilos de cocaïna al mes a Catalunya i el País Valencià. S’han saldat amb 15 detinguts (7 a la presó) i quatre investigats. Tres dels arrestos es van produir el 6 març del 2024 a Vielha, desmantellant-se un important punt de venda de substàncies estupefaents. Van decomissar un quilo d’èxtasi en pols, 700 grams de cristall, 185 pastilles d’èxtasi i 1.776 grams d’haixix, valorat tot plegat en 90.000 euros. Asseguren que tenien una “alta capacitat”per distribuir droga ja que es va calcular que podia vendre 100 quilos de cocaïna al mes, que podien generar fins a 25 milions d’euros anuals.