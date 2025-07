L’Hospital Arnau de Vilanova practica 1.500 operacions amb el robot Da Vinci des del 2019

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El servei Cirurgia General de l’Arnau de Vilanova ha arribat aquesta setmana a les 1.500 intervencions quirúrgiques amb el robot Da Vinci. Va començar a practicar-les el maig del 2019 i es van incrementar el 2022 amb l’adquisició d’un segon robot, i ha sol·licitat adquirir-ne un tercer, per l’elevat volum d’activitat. La cirurgia robòtica permet als cirurgians fer procediments molt complexos amb més precisió i seguretat que la cirurgia oberta i la laparoscòpia.

Alfredo Escartín, director territorial de Procés Quirúrgic, explica que actualment a l’hospital es practiquen intervencions abdominals amb cirurgia robòtica, especialment centrades en la patologia oncològica (càncer de fetge, pàncrees, còlon i estómac), però també en hèrnies i obesitat mòrbida.

Amb el sistema Da Vinci, el cirurgià no opera directament sobre el pacient, sinó assegut en una consola des d’on utilitza virtualment unes pinces i treballa amb lents de fins 12 augments, amb una visió tridimensional d’alta qualitat i profunditat de camp. Els moviments es tradueixen en impulsos que es transmeten als braços robòtics, fet que possibilita arribar a zones de difícil accés. Amb aquest robot, s’elimina la tremolor fisiològica o els moviments involuntaris del professional, així amb el cansament postural després d’hores d’operació. La mida de les incisions es redueixen i el postoperatori és més curt perquè hi ha menys sagnia, dolor i possibilitats de complicacions. “A l’Arnau tenim dos avantatges addicionals: una taula quirúrgica acoblada al robot que permet inclinar-la sense interrompre la intervenció i una doble consola que permet utilitzar el robot per part de dos cirurgians alhora”, va assenyalar Escartín.