Arranca la “transformació” dels CAP per agilitzar l’atenció

El Govern va autoritzar ahir una “reforma operativa” dels centres d’Atenció Primària (CAP) que comença amb una prova pilot en la qual 27 centres –entre els quals el de l’Onze de Setembre i el de Tremp a la província– es transformaran en Centres de Salut Integral de Referència (CSIR). Com ja va informar aquest diari, tindran més autonomia organitzativa i els administratius formaran part de les unitats bàsiques assistencials assignades a cada pacient amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat.

“El model durant molts anys ha estat com un embut, tot passa pel metge i després es redistribueix, però hi ha consultes que podrien resoldre les infermeres o administratius”, va afirmar ahir Manel del Castillo, president del comitè d’experts Cairos, d’on sorgeixen les propostes de canvi.

Els CSIR també disposaran de sistemes d’IA per gravar i transcriure consultes, així com per interpretar símptomes o proves diagnòstiques.

Així mateix, provaran d’agilitzar i escurçar baixes laborals sol·licitant les proves pendents a proveïdors privats i mútues laborals “quan els hospitals no donin resposta”. Així ho va explicar a aquest diari Josep Casajuana, membre del Cairos, que va afegir que també “prioritzarem l’atenció individual amb fisioterapeutes o psicòlegs” a les persones que estan de baixa.

Així mateix, va confiar que “l’eliminació de burocràcia per als metges i la redistribució de tasques, com el control de pacients crònics, donaran més temps per a l’atenció” als CAP i consultoris.

L’acord de govern aprovat ahir no compta amb una partida pressupostària pròpia, sinó que cada centre sol·licitarà al CatSalut els recursos que necessiti més enllà dels previstos en el seu pressupost. Els centres es convertiran en CSIR durant el proper mes, quan firmin l’acord corresponent. Les mesures s’avaluaran en un any, quan es decidirà quins s’amplien a més CAP.