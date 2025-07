El barri de Cappont de Lleida ja té la seua nova rambla verda

L’ajuntament va inaugurar ahir la rambla verda de Riu Ebre, un tram que fins fa uns mesos estava dominat per l’asfalt i que ara compta amb gairebé mig centenar d’arbres, més de tres mil plantes i un sender amb bancs i cadires perquè en gaudeixin els veïns de Cappont. És el resultat de més de sis mesos d’obres, finançades amb fons europeus, en el tram comprès entre l’avinguda València i Doctora Castells i que, com a contrapart, ha comportat l’eliminació d’un carril de circulació i una filera d’aparcaments.

En aquest sentit, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va recordar que els vehicles “podran continuar arribant als habitatges i comerços i hi ha zones per aparcar; de fet, tenim a prop d’aquesta zona 3.000 places lliures, per la qual cosa no hauria de ser un problema”.

Va destacar que aquest projecte té per objectiu fer els carrers “en zones més verdes, sostenibles, saludables i agradables per als ciutadans”, ja que el passeig també actuarà de refugi climàtic.

També va llançar un missatge a la ciutadania que “nosaltres farem el treball que ens toca mantenint l’espai, però els veïns també han d’actuar amb corresponsabilitat i que participin activament en la cura d’aquests espais”.

Per la seua part, la tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, va detallar que “hem transformat 1.400 metres quadrats d’asfalt en un passeig verd amb 48 arbres i 3.028 plantes i totes les seues espècies estan adaptades al clima de Lleida”. També va destacar que tot el seu mobiliari està fet amb material reciclat i que a terra hi ha recol·lectors d’aigua de pluja “que serveixen tant per regar els arbres i arbustos de la zona com per humitejar el terra i reduir la temperatura per fer-ne un entorn més agradable”. El subdelegat del Govern central a Lleida, Jose Crespín, va destacar que zones verdes com aquesta de Riu Ebre poden ajudar a reduir fins a 4 graus la temperatura ambient i que ha estat una obra possible gràcies als fons europeus que va atorgar l’Estat.

A part de la de Riu Ebre, la Paeria està habilitant una rambla verda a Doctor Fleming. En aquest sentit, l’ajuntament va dir que en unes setmanes acabaran l’obra civil però els cultius es plantaran a la tardor “ja que ara no es pot fer”.

Periodistes suecs a Lleida

A la inauguració de la rambla de Riu Ebre van acudir periodistes de la televisió nacional sueca per informar de l’onada de calor a Espanya, com es viu en zones com Lleida i els espais que tenen per a aquests casos com els refugis climàtics.