Acusen un home de 53 anys de violar i gravar una jove de 16

La Fiscalia va sol·licitar ahir una condemna de 18 anys de presó per a un home que va ser jutjat a l’Audiència acusat d’agredir sexualment i gravar una jove de 16 anys, que era la filla d’un amic. Els fets haurien passat a l’estiu del 2023 quan ell tenia 53 anys. És a dir, se’n portaven 37. El Ministeri Públic l’acusa d’un delicte continuat d’agressió sexual, pel qual sol·licita 15 anys de presó i 10 de llibertat vigilada, i un delicte d’elaboració de pornografia infantil (tres anys) i que indemnitzi la víctima amb 15.000 euros. La defensa va sol·licitar l’absolució. El tribunal haurà de decidir ara si les relacions van ser consentides –val a recordar que l’edat de consentiment sexual a Espanya és de 16 anys– i si els enregistraments van tenir una finalitat pornogràfica. Acusat i denunciant van oferir versions totalment oposades. L’acusat, que va declarar primer, va afirmar que van iniciar una relació sentimental. “Sabia que tenia 17 anys però l’edat són només números”, va afirmar. Sobre els enregistraments, va explicar que ho va fer per “protegir-se, ja que, segons va mantenir, la família de la noia l’obligava a prostituir-se per fer xantatge a homes sota l’amenaça de denunciar-los per violació”. En canvi, la jove va relatar que coneixia l’acusat des de petita i que anava a casa seua a netejar. “No hi anava per tenir una relació amb ell. Jo li deia que no, però hi vaig acabar accedint per por. Em va gravar sense el meu consentiment i em va amenaçar”. Entre d’altres, va explicar dos episodis. Una al domicili, després de beure alcohol, i en una altra ocasió quan va anar a buscar-la a la feina, se la va emportar a un descampat i la va amenaçar amb un ganivet. El pare i la madrastra de la jove van dir que els va confessar que l’home l’estava forçant i que li tenia por.

Per la seua part, els Mossos d’Esquadra van trobar tres vídeos sexuals d’ambdós en dispositius d’ell “en què es veia com l’home tapava la càmera”, si bé no van poder determinar si la noia era forçada. Per la seua part, una psicòloga de Justícia va afirmar que la jove té un perfil de “baixa autoestima i vulnerable”, que era una “relació asimètrica” per la diferència d’edat i que hi ha indicadors d’haver viscut una “experiència traumàtica”.