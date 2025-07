Bones vendes en rebaixes a l’Eix després d’una primavera fluixa

La campanya de rebaixes d’estiu a l’Eix Comercial està assolint de moment un nivell de vendes “bo”, similar al de l’any passat, segons va indicar ahir la presidenta dels comerciants d’aquesta zona de la ciutat, Montse Eritja. Va assenyalar que la primavera va ser “fluixa no només a Lleida, sinó a nivell general per un descens del consum”, però va incidir que l’inici dels descomptes ha comportat una millora de les vendes.

En tot cas, va explicar que les rebaixes d’estiu solen ser “escalonades”, ja que els clients van acudint a les botigues a mesura que van necessitant articles per a les vacances. Històricament, el període de descomptes començava l’1 de juliol, data que encara respecta un bon nombre d’establiments, però molts d’altres no esperen i ja les comencen fins i tot abans de la festivitat de Sant Joan, sobre el dia 20. De fet, hi ha botigues en les quals actualment ja anuncien “últims dies” de rebaixes.

Així mateix, Montse Eritja va afirmar que mantenen la celebració del Mercat de les Rebaixes l’última setmana del mes d’agost, que tradicionalment serveix als comerciants com a rematada final de la campanya. Igual que l’any passat, han acordat treure els productes al carrer entre setmana, del dilluns 25 al dimecres 27.

Els comerciants del carrer Carme, en un extrem de l’Eix Comercial de Lleida, han organitzat per demà activitats lúdiques coincidint amb la festivitat de la Verge del Carme, amb l’objectiu de dinamitzar la zona.

Així, a part dels actes religiosos tradicionals que se celebren aquest dia, l’associació de comerciants ha impulsat la seua festa major, que començarà a les 20.00 hores amb l’actuació del grup Metrópolis, que fa versions d’ABBA, va indicar el president de l’entitat, Jordi Carulla. A més, les botigues d’aquest carrer estaran obertes fins a les 21.00 hores i els bars, que oferiran menú de festa major, fins a la mitjanit.Carulla va assenyalar que volen donar visibilitat al carrer Carme i atreure clients, que esperen que s’incrementin quan estigui llesta la nova estació d’autobusos i la reforma de la rambla Ferran. De fet, considera bàsic “arreglar” l’entorn de l’estació per augmentar el flux de persones en aquesta zona.