La pluja provoca un nou despreniment en un dels arcs d’accés a la Seu Vella

| lleida ❘ El conjunt monumental de la Seu Vella va registrar ahir un nou despreniment del seu complex emmurallat al desplomar-se diverses pedres de la porta de Sant Andreu, el principal accés al Turó per a les persones que hi accedeixen des de l’ascensor del Canyeret. Un fet del qual va informar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, que va detallar que l’incident va ocórrer durant la matinada de diumenge a dilluns i que ja estan treballant en la reparació. Va detallar que les pedres despreses no tenen valor patrimonial ja que es tracta d’una construcció “que es va habilitar als anys cinquanta”. També va dir que la causa del despreniment van ser les intenses pluges que van assolar la ciutat dissabte passat.

El director del Consorci del Turó de la Seu Vella, Joan Baigol, va remarcar que l’estructura de l’arc medieval no ha quedat danyada pel despreniment i va subratllar que no tornaran a col·locar els blocs de pedra caiguts al seu lloc ni es reposaran per d’altres al ser aquests elements un “afegit”, no part de la porta original. Així, només sanejaran la zona i reposaran el morter. Així mateix, reforçaran l’ancoratge de les pedres afegides a l’altre costat de l’arcada, iguals a les que han caigut, per evitar que també puguin desplomar-se. Va explicar que l’aigua filtrada darrere dels blocs durant el temps ha propiciat que amb les últimes pluges de dissabte s’acabessin desprenent.

L’últim despreniment important al complex del Turó va tenir lloc a començaments d’any, quan el mur de la Llengua de Serp, el baluard que dona al carrer Ronda Seu Vella i Sant Andreu, es va esfondrar parcialment per un bombament. Des d’aleshores es treballa en la reparació. Precisament, aquesta mateixa zona va ser acordonada fa dos anys per l’aparició d’una esquerda.

Diverses obres en marxa al Turó

El complex emmurallat de la Seu Vella té diversos projectes en marxa per reforçar els seus murs. A banda de la reparació de la Llengua de Serp, s’està ultimant la reforma del baluard de Louvingy, mentre que al baluard del Rei els treballs per recuperar-lo es van iniciar el 2024 però porten mesos aturats.