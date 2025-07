El Govern recupera l’Eix Ferroviari de Lleida a Girona i preveu un enllaç amb l’aeroport

La Generalitat ha ressuscitat el projecte de l’Eix Transversal Ferroviari per connectar Lleida amb Girona per tren amb la novetat que també inclouria la connexió de l’aeroport d’Alguaire amb la capital. Així consta en el Pla d’Infraestructures per a l’any 2050 que ahir va presentar el Govern al Parlament i que reprèn la iniciativa que l’Executiu del PSC ja va plantejar farà ara vint anys de la mà del conseller Joaquim Nadal.

La inversió prevista seria de 7.000 milions d’euros, connectaria l’aeroport amb Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Cervera, Igualada, Manresa, Osona, Santa Coloma de Farners i Girona i seria apta tant per al transport de passatgers com de mercaderies.

Aquesta és la principal inversió en matèria ferroviària que el Govern planteja per a Lleida, però no serà l’única. I és que també contempla desenvolupar noves andanes i el tram urbà de la línia Lleida-la Pobla de Segur per Balaguer. Un projecte que es va concebre en el seu moment com un tramvia urbà per a la capital de la Noguera i per al qual preveu destinar 9 milions d’euros.

Al Pirineu també contempla analitzar la viabilitat d’unir per tren la Seu d’Urgell amb la població andorrana de Sant Julià de Lòria, però aquesta iniciativa encara està en fase d’estudi. D’altra banda, preveu desenvolupar la gran estació ferroviària de mercaderies de Lleida, que serà al costat del futur polígon de Torreblanca, que encara està tramitant-se. Costarà 131 milions i preveu una terminal de 120 hectàrees i unes deu vies.

En matèria d’habitatge, el Govern va informar que disposa d’una reserva de 40 solars a Ponent i 22 a l’Alt Pirineu i Aran per a la construcció de 1.008 i 553 habitatges, respectivament. Paral·lelament, destinarà 12 milions d’euros per millorar l’aeroport d’Alguaire com a infraestructura d’aviació comercial, industrial i de formació i com a plataforma tecnològica i d’indústria espacial. Quant al de la Seu d’Urgell, invertirà 3 milions per construir 9 nous hangars, resituar el seu aparcament i construir nous edificis de serveis, uns dels quals serà per al Grup d’Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat. A més, per portar a terme aquesta ampliació preveu una aportació de 20 milions en inversió privada.

Durant el debat parlamentari, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va defensar el seu projecte per millorar les inversions i “transformar la mobilitat”. Des de l’oposició van retreure a l’Executiu que prioritzi l’ampliació de l’aeroport de Barcelona i van reclamar una aposta ferma per la mobilitat sostenible mitjançant el ferrocarril en l’àmbit urbà i rural.