Premis per a projectes d’emprenedors

Un projecte per utilitzar compostos bioactius i fàrmacs mitjançant molècules nanotransportadores d’última generació i un altre per crear una app que reuneixi guies d’escalada en 3D són els guanyadors de la Universitat de Lleida del Programa Santander X Spain Awards Projectes Emprenedors Universitaris 2025.

El primer es denomina Minudik® i està impulsat pels investigadors i professors de la UdL i l’IRBLleida Aida Serra i Xavier Gallart-Palau. El segon, Map4Climb, l’encapçala l’estudiant d’Enginyeria Informàtica Cèsar Eudald Marín Viguer. Ambdós han rebut 2.000 euros i la possibilitat de participar en la final estatal. La iniciativa Vein ID per utilitzar IA per col·locar catèters en pacients de difícil accés venós, ideada per la professora d’Infermeria i Fisioteràpia Alba Torné, ha rebut una menció d’honor.