El concurs per al servei d’acollida per a l’hivern i l’estiu queda desert

El concurs públic per al servei d’alberg per a l’hivern i estiu que va convocar l’ajuntament l’abril passat ha quedat desert després que les dos empreses que s’hi van presentar tenien errors en les ofertes que van registrar.

Aquest servei va sortir a licitació amb un pressupost de 974.380,09 euros, IVA inclòs, anava a entrar en vigor aquesta tardor, la durada havia de ser d’un any i era la primera vegada que s’unificava el servei d’allotjament d’urgència per a l’hivern i l’estiu, atès que l’objectiu del consistori era que el prestés la mateixa entitat.

El contracte no especificava quins equipaments s’ha d’oferir aquest servei, només assenyala que han de ser espais municipals adaptats amb aquesta finalitat i que el dispositiu d’hivern ha de tenir capacitat per a 70 persones i el d’estiu per a 100. Val a recordar que aquest any s’ha prestat el servei d’hivern a l’antic col·legi Cervantes, al Centre Històric, mentre que el de l’estiu es fa al pavelló 3 de la Fira després que Adif rebutgés cedir l’hotel de l’estació de trens per a aquesta finalitat.

Respecte al fet que es convoqui un nou concurs, fonts municipals van assenyalar que, “tal com preveu la llei de contractació, es tornarà a licitar i quedarà garantida la prestació del servei en els períodes que s’indiquen”.