Mòdul al CAP de Balàfia per a consultes de fisioteràpia i psicologia

El Centre d’Atenció Primària (CAP) de Balàfia-Pardinyes-Secà guanyarà espai gràcies a un nou mòdul prefabricat, el segon, que ja ha estat instal·lat davant l’edifici. Una portaveu de Salut va explicar que la direcció del centre sanitari preveu utilitzar aquest mòdul per ubicar “serveis assistencials”, encara que no per passar consulta convencional de medicina o infermeria sinó d’altres professionals com fisioterapeutes, psicòlegs o nutricionistes. Encara no està en funcionament i el departament no ha comunicat de moment quan entrarà en servei. En tot cas, indica que “no serà immediat”.

Aquest CAP va ser el primer de la capital i va obrir el 8 de maig de l’any 1991 amb una població assignada de 19.000 persones, mentre que tres dècades després s’atansen ja a les 30.000. Per aquest motiu, des de fa temps els responsables del centre veuen necessària una ampliació.

El 2021, Salut ja va instal·lar un mòdul per atendre a pacients de covid i fer proves PCR, igual com va fer en altres ambulatoris, i en el cas del CAP de Balàfia aquest espai actualment segueix en servei i es fa servir bàsicament per a la vacunació.

D’altra banda, la zona d’aparcament ubicada darrere d’aquest centre porta més de dos anys sense poder ser utilitzada. Salut va tancar el seu accés després que l’abril del 2023 una persona externa al centre va tenir una caiguda en aquest pàrquing, el paviment del qual està aixecat en nombrosos punts a causa de les arrels dels arbres.

La zona va ser tancada com a mesura preventiva mentre el departament estudiava una solució a mitjà i llarg termini, i de moment sembla que encara no l’ha trobat.

Repunt de diagnòstics de covid les últimes tres setmanes

Els casos de vovid diagnosticats a l’Atenció Primària han augmentat un 82 per cent en el conjunt de la demarcació en les últimes tres setmanes al passar de 78 a 142, segons dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància de les Infeccions a Catalunya (Sivic). Per regions sanitàries, a la del pla han augmentat de 62 a 107 i a la de l’Alt Pirineu i Aran, de 16 a 35. En canvi, a Urgències de l’Arnau no s’ha registrat un increment. Algunes farmàcies sí que estan venent més tests.