Empresonat per cinc focs en cases habitades que van causar una gran alarma a l’Horta

El jutge de guàrdia de Lleida va decretar ahir l’ingrés a la presó per a un individu detingut pels Mossos d’Esquadra per la seua suposada relació amb cinc incendis en cases de l’Horta que hauria cremat després d’assaltar-les per robar. Com va avançar SEGRE ahir, el sospitós va ser arrestat per la policia autonòmica al cap de diversos mesos d’investigació per uns successos que van provocar una gran alarma.

Dos dels incendis es van registrar el passat 9 de desembre en sengles habitatges habitats de la partida de Montcada, a la zona de l’Horta de Lleida. L’assaltant, després d’entrar als habitatges per robar, els va incendiar abans d’anar-se’n i va provocar importants danys materials. Quan aquest diari va donar a conèixer aquests successos es va produir una gran alarma que va provocar que es creés l’associació Horta Segura per exigir més seguretat.

Segons van apuntar ahir fonts judicials, de les investigacions practicades pels Mossos d’Esquadra arran d’aquells successos, que es van saldar afortunadament sense danys personals, es dedueix la presumpta relació del sospitós amb uns altres tres incendis registrats en vivendes que també hauria assaltat per robar. Per aquesta raó, la causa judicial contra l’arrestat se segueix per cinc delictes. Davant del risc de reincidència, el jutge de guàrdia va decretar ahir l’ingrés en presó preventiva del sospitós després de prendre-li declaració. El risc de reincidència és un dels tres supòsits en els quals es pot dictar presó provisional a l’espera de judici. Els altres dos són el risc de fuga i el risc de destrucció de proves. Per això, prèviament ha de demanar-ho la Fiscalia o alguna altra acusació, que és el que va ocórrer ahir, ja que el jutge no té la clau de la presó. Té la de la llibertat, que en aquest cas va negar al sospitós al considerar que el fet de deixar-lo lliure a l’espera del judici podria generar un risc de reincidència.

Dos famílies perjudicades es personen per acusar en la causa

s famílies perjudicades per aquests incendis s’han personat en la causa per acusar el sospitós, segons va explicar ahir l’advocat que les representa, Pau Simarro. També s’ha personat en la causa l’associació Horta Segura, que es va crear després de produir-se els sinistres per exigir que es fes justícia i es prenguessin mesures per frenar l’onada d’assalts que havien sumit aquesta zona en una sensació de gran inseguretat. L’associació està representada en la causa pel mateix Pau Simarro. Les dos famílies perjudicades exerciran l’acusació particular i l’associació, l’acusació popular. Arran d’aquests successos, i davant de la pressió d’Horta Segura, els Mossos i la Policia Local van augmentar les vigilàncies per frenar els assalts. També es van col·locar més càmeres a la zona.