Educació publica les noves adjudicacions amb 2.898 canvis, un 5% dels 57.000 docents que participaven del procés

El Departament d'Educació ha publicat aquest dilluns a la tarda les noves adjudicacions després d'invalidar el procés la setmana passada per les incidències detectades. En la nova publicació s'han produït 2.898 canvis respecte a l'anterior. Aquests gairebé 2.900 canvis afecten un 5% dels 57.000 docents que participaven del procés. El Departament d'Educació ha tornat a demanar disculpes "per totes les molèsties ocasionades". La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquest dimarts al Parlament per donar explicacions del succeït. Aquest cap de setmana ha apuntat a una acció "deliberada, voluntària i conscient" d'una persona en la incidència detectada.

La llista publicada aquesta tarda afecta tant el personal funcionari com l'interí. Educació i FP assegura que els equips del departament han estat treballant "intensament" les darreres hores per emetre les noves resolucions, després de les "incidències no justificades" detectades la setmana passada que van obligar a aturar el procés.

Concretament, apunta el departament, es va detectar que "un cert nombre de places no es van adjudicar seguint la normativa", que marca que els llocs de treball vacants s'han d'ocupar "preferentment" per personal funcionari. Si això no és possible és quan les places s'ofereixen a personal interí, subratlla la mateixa font.

En paral·lel, Educació i FP recorda que ha obert un expedient informatiu per esclarir els fets i actuar "de forma rigorosa, transparent i d'acord amb la normativa interna", i reitera les disculpes expressades per la consellera Esther Niubó a les persones afectades i al conjunt de les direccions i la comunitat educativa del país.

Niubó compareixerà aquest dimarts a la Comissió d'Educació i Formació Professional del Parlament, a petició pròpia, per donar explicacions sobre aquesta situació i les mesures adoptades.