La majoria de persones que utilitzen el servei d’autobús urbà i paga bitllet o usa un abonament són dones. En canvi, entre els que tenen accés gratuït perquè són majors de 65 anys o menors de 16, la proporció entre homes i dones és més equilibrada. Així ho indica el gerent de la concessionària Autobusos de Lleida-Moventis, Carlos Soldevilla, que remarca que a la franja d’edat d’entre 25 i 50 anys les dones “guanyen per golejada” en general en totes les línies de la xarxa de busos.

“Els homes no arriben al 40% mentre que les dones superen el 60%”, detalla. De fet, explica que per portar a terme les enquesta de qualitat que efectuen cada any solen tenir dificultats per “trobar homes” per poder obtenir un índex d’enquestats equitatiu.

Soldevilla considera que “no hi ha una raó de pes” relacionada directament amb el servei de bus que expliqui aquest desequilibri, per la qual cosa no saben com revertir-ho. Creu que aquesta situació simplement és “un reflex del que passa a la societat”, en la qual encara hi ha més conductors homes i, a més, aquests tenen més tendència a desplaçar-se sempre amb cotxe per la ciutat, apunta.

Argumenta, per exemple, que si treballen en algun dels polígons no tenen problemes per trobar aparcament i això ajuda que no deixin d’utilitzar el vehicle.

També assenyala que, generalment, quan en una família només disposen d’un vehicle és l’home qui el sol utilitzar diàriament i la dona va amb autobús quan necessita desplaçar-se.

Afirma que han constatat ja aquest desequilibri des d’edats primerenques. Així, explica que a la línia de la Caparrella, que fan servir els alumnes que van a l’institut del mateix nom, els nois “desapareixen” tan aviat com es treuen el carnet de conduir. “Fins als 18 anys són fidels a l’autobús, però l’ús cau en picat quan obtenen el carnet”, remarca. Afegeix que, per contra, als homes grans “els fa mandra anar amb cotxe, tenen més problemes de mobilitat o ja han perdut la vergonya” d’anar en transport públic.

El cert és que simplement observant qualsevol parada d’autobús queda patent que les dones són majoria. Una usuària habitual indica que sempre va en bus perquè li fa por conduir. “Tenim un cotxe i el meu marit ara tampoc condueix per qüestions mèdiques, així que el porta el meu fill, que treballa en un polígon a Alcoletge. Jo utilitzo l’autobús per anar a treballar i crec que hi hauria d’haver més freqüències, perquè de vegades arribo tard. I ara, amb les obres que hi ha, encara més”, relata. Una altra dona indica que prefereix utilitzar el bus perquè treballa al centre i li resulta molt difícil aparcar i una altra, que té el seu lloc de treball als afores de la ciutat, va en transport públic perquè no condueix i també reclama millores en les freqüències.

Abonaments gratuïts en un 45% dels usuaris

Del total de viatgers, al voltant d’un 55% paguen bitllet ordinari o utilitzen abonaments amb algun tipus de descompte. La resta formen part de col·lectius que poden utilitzar-lo de manera gratuïta al disposar de la targeta T-Temps (per a majors de 65 anys), T-Nostra A (jubilats o prejubilats de més de 62 anys, discapacitats o persones vulnerables) o T-Jove (8 viatges gratis els dies lectius a joves de 13 a 16 anys).