Sol·licitaran 30 anys de presó per a l’acusat de cremar cinc cases a l’Horta de Lleida

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida

Les famílies afectades i la Plataforma Horta Segura sol·licitaran 30 anys de presó per al veí de Lleida empresonat dissabte passat com a principal autor de cinc robatoris i el mateix nombre d’incendis en cases de l’Horta de Lleida. Per la seua part, els Mossos continuen buscant els companys de l’empresonat, ja que no actuava sol.

El detingut i empresonat com a principal sospitós d’assaltar i cremar cinc cases de l’Horta de Lleida la tardor de l’any passat, com va avançar SEGRE dissabte passat, podria enfrontar-se a uns 30 anys de presó. L’advocat Pau Simarro, que representa dos de les famílies perjudicades que van impulsar la Plataforma Horta Segura, explica que “com a acusació particular i popular, respectivament, podrem plantejar la petició d’uns sis anys de presó per a cada un dels casos perquè hi ha els delictes de robatori amb força en casa habitada en concurs amb cinc delictes d’incendi”.

Els Mossos d’Esquadra van oferir ahir una roda de premsa en la qual van explicar que el detingut és un veí de Lleida de 30 anys i amb una desena d’antecedents per robatori. Van explicar que la investigació continua oberta ja que creuen que no va actuar sol. En aquest sentit, càmeres de seguretat d’una de les cases cremades van gravar dos individus durant el robatori, com ja va informar aquest diari (vegeu la imatge inferior).

Els primers casos es van registrar el cap de setmana del 8 al 10 de novembre, un dels quals a la partida Boixadors. Els dos casos que van fer saltar les alarmes i van generar una gran inquietud van tenir lloc la nit del 7 a 8 de desembre a la partida Montcada. Des d’aleshores els Mossos i la Guàrdia Urbana van desplegar un fort dispositiu davant d’aquest “salt qualitatiu” que “s’ha traduït en una baixada considerable dels robatoris”, va explicar l’inspector Xavier Ribelles, cap dels Mossos al Segrià. Ribelles va dir que “quan et cremen la casa les víctimes se senten encara més vulnerables”.

Per la seua part, el subinspector Jordi Fadurdo, de la Unitat d’Investigació (UI), va explicar que “sospitem que actuava amb la teoria de l’oportunitat, és a dir, a l’atzar després de comprovar que a les cases no hi havia ningú”. Va afegir que el cas continua obert i encara estan analitzant per quin motiu calava foc a les cases després dels robatoris . Una de les possibilitats és que volia eliminar proves. Van agrair la col·laboració d’afectats, testimonis, Urbana, de la Fiscalia i el jutjat d’Instrucció 3.

“Estem contents i volem que la justícia actuï”

“Estem contents i volem que la justícia actuï perquè hem patit molt”, explica a aquest diari una de les afectades. Tanmateix, afegeix que no estan tranquils: “Són gent molt perillosa.” Val a recordar que a mitjans de desembre de l’any passat, dos de les famílies de la partida Montcada van impulsar la Plataforma Horta Segura, que demana reforçar la seguretat a les seues partides, modificar la normativa per poder instal·lar més sistemes de vigilància, endurir les penes per robatoris i delictes contra la seguretat de la població, expulsar els estrangers que delinqueixen, agilitzar les desocupacions i modificar el tractament penal als menors, entre altres mesures. El ple de la Paeria va aprovar a finals de gener per unanimitat la moció impulsada per la Plataforma. Cal recordar que en una de les cases residia un matrimoni de 90 i 83 anys. No els va quedar res. Ni un record familiar ni una peça de roba.

Senyal del seu mòbil als habitatges quan hi va haver els focs

“Pensem que hi ha indicis i arguments sòlids i inequívocs de la seua autoria”, va explicar Ribelles. En aquest sentit, el telèfon mòbil de l’acusat va donar senyal en els cinc habitatges cremats quan es van produir els focs, segons ha pogut saber aquest diari. És a dir, un indici que col·loca l’investigat al lloc dels fets en el moment de registrar-se. Així mateix, els Mossos d’Esquadra li van sol·licitar poder prendre-li mostres d’ADN i aquest s’hi va negar. És possible que se li obligui judicialment. Agents de la Policia Científica i analistes del cos han fet una minuciosa i laboriosa recollida de mostres als habitatges.