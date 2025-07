Veïns de la Zona Alta de Lleida, “farts” del soroll, baralles i incivisme en 2 pubs

Veïns del carrer Sans i Ribes, a la Zona Alta, han tornat a denunciar les molèsties per “soroll i incivisme” que es generen gairebé cada cap de setmana en dos pubs que hi ha al carrer, el Lux i l’antic Refugi, i que acostumen a estar oberts fins a altes hores de la matinada. Un problema que fa anys que suporten de forma intermitent, però que aquests últims mesos s’ha agreujat i per moltes vegades que truquem a la Guàrdia Urbana o ho denunciem davant la Paeria la situació no millora”. Els veïns expliquen que aquests bars tenen llicència per estar oberts fins a les dos de la matinada, “però llavors tanquen amb clau i la gent es queda a l’interior fins a les vuit del matí, i quan se’n van és quan es produeixen baralles, crits i danys a la via pública”. Així mateix, el fet que no estiguin ben insonoritzats fa que els veïns que viuen just a sobre d’aquests locals pateixin vibracions per la música cada setmana, la qual cosa impedeix descansar. “A més, quan la Guàrdia Urbana es presenta allà, fan la inspecció, marxen i, al cap de pocs minuts, tornen a posar la música a tot volum, no podem seguir així i tenim por, perquè no és normal que un dilluns a les vuit del matí et trobis gent beguda o pegant-se”, lamenten els veïns. Per tot això, demanen a l’ajuntament que prengui mesures, perquè “el lleure nocturn no pot passar per sobre del dret a descansar, la convivència ha de ser possible”.

La Paeria assegura que està “atenta” a les queixes i que vigila els bars

L’ajuntament va assegurar ahir que la Guàrdia Urbana està “atenta” a les queixes per les molèsties que generen aquests dos establiments “per prendre les mesures oportunes en cada cas”. Van afegir que la Policia Local “inspecciona i fa un seguiment exhaustiu dels bars i locals de lleure nocturn per assegurar que compleixen la normativa”. Fa dos anys la Paeria va ordenar el tancament del bar Lux arran d’una denunca dels veïns després de comprovar que desenvolupava una activitat de bar musical quan només tenia la llicència de bar.