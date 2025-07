Cada pis de lloguer a Lleida ciutat té una mitjana de 70 interessats

Cada habitatge que es va posar a Lleida a lloguer en aquest segon trimestre va tenir una mitjana de 70 interessats. Així ho recull un estudi elaborat pel portal immobiliari Idealista que situa la de Ponent com la sisena capital de província amb més interessats de tot l’Estat, només superada per Vitòria (109), Barcelona (95), Guadalajara (80), Tarragona (75) i Pamplona (72).

Així mateix, l’estudi també recull que en el conjunt de la província hi ha una mitjana de 55 interessats per cada habitatge de lloguer, la qual cosa la situa també com la sisena de tot l’Estat amb més demanda. Unes xifres que si es comparen amb les del mateix estudi que va fer en el mateix període del 2024 s’han disparat de forma considerable, ja que llavors hi havia una mitjana de 17 interessats per cada pis a Lleida ciutat, de manera que s’ha incrementat en un 411%.

Aquest augment es pot explicar per diversos factors, però un dels més determinants és que, tal com van assenyalar fonts del sector immobiliari i va recollir aquest diari, l’oferta d’arrendaments a Lleida ha baixat de forma notable en els últims mesos.

Concretament, el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Lleida (API) i Finques Farré van estimar que l’oferta de lloguers a la capital es va reduir en un 31,4% en el primer trimestre de l’any i preveuen que vagi a més per les limitacions en el preu dels lloguers i l’increment dels impostos als propietaris.

L’augment d’interessats en aquest segon trimestre també es deu que en aquesta època molts universitaris busquen pis per al curs vinent. Un fet que se suma a l’alta demanda que també hi ha per arrendar per part de treballadors.

Una desena de pretendents amb tot just unes hores al mercat

Un lleidatà que va llogar el seu pis al centre de Lleida l’any passat explica a SEGRE la seua experiència, molt similar a l’estudi publicat per Idealista. En el seu cas, no va tenir 70 pretendents, sinó una desena, “perquè el procés va ser tan ràpid que no hi va haver temps de tenir-ne més”, diu. La immobiliària que va tardar poques hores a trobar perfils que encaixaven amb els seus requeriments. Va fer les visites el mateix dia, els interessats van dir que sí i van firmar el contracte una setmana després.