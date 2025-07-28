Intent d’homicidi amb una destral a Lleida: detingut un jove de 25 anys
La víctima, de 20 anys, va resultar ferida al braç en protegir-se d’un cop dirigit al cap; la Guàrdia Urbana va arrestar l’agressor minuts després i va recuperar l’arma
La Guàrdia Urbana va arrestar dijous a la tarda a Turó de Gardeny un jove de 25 anys acusat d’intentar matar-ne un altre, de 20, atacant-lo amb una destral. La víctima va patir un profund tall al braç al protegir-se quan l’agressor el va intentar colpejar amb l’arma blanca al cap. El presumpte autor va ser arrestat poc després per una patrulla. Li imputen els delictes d’homicidi en grau de temptativa i lesions.
Els fets van tenir lloc al voltant de les 17.30 hores quan un individu en va atacar un altre durant una discussió. Pel que sembla, de manera sorprenent va intentar clavar-li una destral al cap. La víctima es va protegir amb el braç, patint un tall profund i va fugir, alertant un vigilant de seguretat que hi havia per la zona.
Al lloc van acudir diverses patrulles, que minuts després van localitzar el presumpte autor. També van recuperar la destral. L’individu va ser arrestat pels delictes de temptativa d’homicidi i lesions. La víctima va ser evacuada a un CUAP per ser atès.
En un altre ordre, la Policia Local va arrestar la matinada de divendres un home de 32 anys que tenia en vigor una ordre de recerca i detenció d’un jutjat Penal de Barcelona