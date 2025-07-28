RELIGIÓ
Lleida té 341 centres de culte d’onze confessions: de catòlics, evangelistes i islàmics, a l'hinduista
El 83% són catòlics, segons el mapa de religions elaborat pel Govern amb dades del 2024. També hi ha evangèlics, islàmics, orientals i budistes, entre d’altres
Els municipis de la diòcesi de Lleida acullen 341 centres de culte d’onze confessions diferents, segons un mapa impulsat per la direcció general d’Assumptes Religiosos de la Generalitat amb dades del 2024, que ahir va fer públiques el Bisbat de Lleida. Destaca que del total de temples, el 83% (284) són catòlics.
El segueixen de lluny les esglésies evangèliques, amb 26, i les mesquites islàmiques, amb 15. A encara més distància es troben les esglésies orientals (4), els locals de culte dels Testimonis Cristians de Jehovà (3) i els budistes (3). Així mateix, hi ha dos esglésies Adventistes del Setè Dia, una de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies, un centre hinduista i un altre de la Fe Bahà'í (una religió abrahàmica monoteista). El mapa comptabilitza un altre local religiós, però sense especificar de quina confessió.
El percentatge d’esglésies catòliques a la diòcesi de Lleida és més elevat que el del conjunt de Catalunya, que és del 78%, ja que hi ha 5.665 centres d’un global de 7.260 centres de culte, de catorze confessions principals i altres de més minoritàries, entre les quals evangèlics, jueus, hindús, Testimonis de Jehovà i budistes, entre d’altres, que tenen una presència estable i arrelada.
La capital del Segrià concentra un terç dels centres de culte de la diòcesi de Lleida. En concret, 118, un 34,6% del total. La immensa majoria, 80, són de l’Església catòlica, 24 evangèlics, 5 musulmans, 3 d’esglésies orientals, un de Testimonis de Jehovà, 2 budistes, un adventista del Setè Dia, un de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies i un altre de la Fe Bahà'í.
En altres municipis, segons dades de la direcció general d’Assumptes Religiosos, la confessió evangèlica té temples a les Borges Blanques i Alcarràs, poblacions en les quals també hi ha mesquites musulmanes, igual que a Aitona, Alguaire, Alpicat i Torrefarrera. També Seròs en té una, que a més compta amb el primer minaret construït des de l’edat mitjana, com va publicar aquest diari. Vilaller té una església oriental; les Borges, un centre dels Testimonis de Jehovà; Llardecans, un de budista; i Aitona, un adventista.